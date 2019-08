Debat: Drop de religiøse særhensyn i svømmehallen

Læserbrev: Et svømmehold kun for indvandrerpiger i 2019? Jo, det er, hvad svømmeklubben 'Poseidon' i Skive i følge Skive Folkeblad åbner til efteråret. Drenge har ingen adgang. Holdet skal være for indvandrerpiger fra konfirmationsalderen og op, og holdet vil blive trænet af kvinder.

Når jeg læser sådan en omgang juks, så bliver jeg ærlig talt rasende. Vi lever trods alt i 2019, og vi lever i et samfund, som vi hylder frisind og ligestilling, og så vælger man at prioritere religiøse særhensyn højere? Vælger man at bosætte sig i Danmark, så må man tilpasse sig. Jeg synes, at kønsopdelt svømning på grund af religiøse særhensyn er skudt helt ved siden af. Det gavner ikke integrationen eller opgøret med parallelsamfund. Og nej, det gavner ikke indvandrerpigerne.