Debat: Drop Mette Kristensen

Læserbrev: Jeg vil give Jesper Holm og andre ganske almindelige borgere ret i, når de her i Fyns Amts Avis skriver, at det er meget beskæmmende, når der åbenlyst foregår en krig mellem Venstre og Socialdemokratiet i Svendborg Byråd.

Som jeg har forstået det, så skulle der i denne valgperiode været indgået et bredt samarbejde på tværs af partierne. Det er ikke noget, vi borgere mærker til. Venstre er indbudt i en konstituering i et samarbejde med et rødt flertal - burde Venstre så ikke holde lav profil og samarbejde med de andre partier, som de har indgået et samarbejde med? Vi almindelige borgere har svært ved at se det brede samarbejde.

Man må forstå, at Venstre ikke har andre end Mette Kristensen som efterfølger for Hornemann - men burde Venstre ikke kunne finde en person, som kunne samle 15 personer bag sig i forhold til et nyt borgerligt flertal, og burde Venstre ikke kunne finde en person, som ikke fører krig, men i stedet har et oprigtigt ønske om netop at kunne samarbejde på tværs af partier?

Jeg tror ikke, at Bo Hansen vil begå den samme fejl igen ved at tage Venstre til nåde, og vi er ikke mange, der tror, at Mette Kristensen er i stand til at få 15 personer til at pege på netop hende. Først havde hun en åbenlys krig mod Dansk Folkeparti, og senere er vi nu vidne til en åbenlys krig mod Socialdemokratiet og Konservative - ak, ak.

Men fru Kristensen er jo ikke valgt endnu, så kære Venstrefolk - tænk jer godt om. Hvem andre end Venstre selv vil pege på Mette?