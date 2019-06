Læserbrev: I stedet for at anbringe de udviste kriminelle udlændinge på Lindholm, synes jeg, at staten skulle leje eller købe et brugt krydstogtskib og indlogere de udviste udlændinge på skibet.

Skibet kunne ankres op forskellige steder i danske farvande, så byrden ved at skulle huse disse udviste kriminelle blev fordelt over hele landet. Et par vagter ved landgangen kunne let kontrollere beboerne for tyvegods og våben.

Man kunne passende starte med at ankre op ved Langelinie i København.