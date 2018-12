Læserbrev: "I Fyns Amts Avis huserer der pt. en skribent ..." indledte et læserbrev med forleden. Herefter nævnes både navn og personlige bemærkninger om denne persons karakter. Læserbrevet er bragt på debatsiderne, men indholdet bærer ikke præg af at ville debatten.

Den vrede læser fra Ærø mener at befinde sig i virkeligheden, hvorfor læseren fra Lundeborg befinder sig i en drømmeverden. Vi befinder os vel alle sammen i virkeligheden - blot ser vi forskelligt på den? Måske læseren fra Ærø skulle nynne med på Lundeborgvisen og formilde sit sind? Læserbrevet, som kunne læses i avisen den 16. december, rummer også et udfald mod mannagrød, statsministeren og landets lovgivere. Og svenskerne naturligvis. Brevet rundes fyndigt af med et "Jeg kan ikke fordrage dem og det, de står for."

Dog fandt jeg et lille guldkorn, som læseren fra Ærø gjorde opmærksom på at han havde skrevet i 1986 i Lolland-Falster Folketidende: "... at flygtningedebatten ville grave en dyb grøft mellem "de gode" og "de onde", som ville blive umulig at kaste til."

Hvem, der er hvem, er ikke lige til at se ud af læserbrevet. Men det er mit indtryk, at udtrykket godhedsapostel ikke dækker om de gode, hvilket så måske skal få mig til at tro, at ondskabens fyrste hører til i den bedre halvdel?

Kom ud af din dømmeverden og drøm lidt mere om en bedre.

Glædelig jul.