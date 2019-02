Læserbrev: I Svendborg kan du sove, spise og udvikle dit skuespiltalent 24 timer i døgnet - og har kunnet det i et ar.

"Tillykke til Morsø med det nye Drama College. I er velkomne til at lane af de sydfynske erfaringer."

Sadan kan man opsummere reaktionen fra Svendborg, da der forleden i flere medier har været skrevet om det nye Drama College i Morsø i Nordjylland.

Det er Limfjordsteatret, der far et helt nyt teaterhus lige ved siden af Morsø Gymnasium. Det nye store teaterhus i Nordjylland bliver det eneste sted, man kan læse dramatik pa A-niveau i Danmark.

"De skal have et stort tillykke med deres nye teaterhus og Drama College. Særligt tilbuddet om drama pa A-niveau bliver spændende at følge", udtaler jeg som teaterdirektør ved Svendborg Egnsteater BaggardTeatret.

Men nar rektoren for Morsø Gymnasium kalder tiltaget "landets bedste" og "eneste" er det en sandhed med modifikationer. Nar Drama College abner i august, er det præcis to maneder efter at de første elever fra Svendborg Scenekunstakademi er dimitteret.

Pa Sydfyn gik BaggardTeatret og Oure Kostgymnasium i 2018 sammen om at skabe et trearigt talentudviklingsforløb for unge, der studerer pa gymnasiet eller er i gang med en anden ungdomsuddannelse. Svendborg Scenekunstakademi henvender sig til unge fra hele landet og uden for landets grænser.

Eftersom man kan bo og spise pa Oure Kostgymnasium, er det heller ikke langt fra morsø-modellen. Og alt dette sker i et samarbejde med det professionelle egnsteater BaggardTeatret.

Det er ikke for at tage noget fra Morsø-modellen. Vi hylder initiativet og er i øvrigt gode samarbejdspartnere. Vi papeger blot, at man pa Sydfyn bortset fra drama pa A-niveau kan fa en tilsvarende pakke og det endda med et ars erfaringer pa bagen og hele tre maltider om dagen.

Svendborg Scenekunstakademi er blevet til i samarbejde mellem en stor privat uddannelsesinstitution og en offentlig kulturinstitution, nemlig teatret. I en fælles ambition om at ville ungdommen noget, og i en fælles tro pa at den æstetiske og kunstneriske tilegnelse har noget at byde pa - og i en fælles lokal lyst til at udvikle Sydfyn som et unge- og talentmiljø, der er værd at rejse efter.

Svendborg Scenekunstakademi er aben for optag. Læs mere pa www.oure.dk og pa www.baggaardteatret.dk eller skriv direkte til Svendborg Scenekunstakademis dramapædagogiske leder Gitte Gry Bech Ballesheim.