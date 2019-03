Debat: Drænpumpning til gavn for Ærøs lufthavn er ikke til gavn for naturen

Læserbrev: Danmarks Naturfredningsforening, DN Ærø og DN Sekretariatet, har løbende fokus på Ærøs natur. Senest har Gråsten Nor været i fokus. Dels har en konsulentrapport været i offentlig høring, og senest har Svendborg Kommune truffet afgørelse om, at bedre drænpumpning af Gråsten Nor er acceptabelt og nødvendigt for fortsat drift af landingsbanen midt i noret. Danmarks Naturfredningsforening har klaget over denne afgørelse, da foreningen ikke kan få øje på de helt nødvendige naturhensyn i afvejninger.

Nu kunne man også vælge at se de store, flade "unyttige" landskaber som "skabt" til luftfart, en lufthavn med daglige afgange, og nogle kunne endda forestille sig, at landingsbanen bliver asfalteret og forlænget, så der kan tages flere og større fly ned på Ærø.

Gråsten Nor pumpes med vold og magt tør ned til i nærheden af tre meter under havniveau. Dette er hverken rentabelt eller særlig klimasikkert, og det er heller ikke det, som de internationale udpegninger som henholdsvis Natura 2000 område, EF Fuglebeskyttelsesområde og rastefuglenes Ramsar-område foreskriver.

Faktisk er det overhovedet ikke til at få øje på disse udpegningers effekt i det fremlagte forslag til bedre tørlægning af fuglenes vådområde. Ærøs natur er med få undtagelser (Vitsø Nor med flere) misligholdt natur, der savner sammenhæng i afgræsning og høslet; to uomgængelige indsatser, der har løftet mange andre naturområder fra skåltaler til vild virkelighed.

Gråsten Nor fortjener at blive det naturrige, lavvandede område med stort turistpotentiale og masser af naturgevinster, som vil få turister til at blive længere på Ærø. Hvis Ærø Kommune er i tvivl om, hvordan et naturgenopretningsprojekt skal strikkes sammen, kan man støve indtil flere projekter fra Fyns Amt af, eller man kan slet og ret invitere nogle af de store fonde ind, som har bevist at de godt kan finde ud af den slags

Der er helt klart meget der taler for, at også eksisterende projekter eller påtænkte anlæg bør vurderes i forhold til deres mulige konsekvenser for habitatområdet og dets udpegningsgrundlag. Det er det, som Danmarks Naturfredningsforening netop har bedt Miljø- & Fødevareklagenævnet om at tage stilling til.