Debat: Doktor Løkke forsømmer patienter

Doktor Løkke har været på stuegang i det danske sundhedsvæsen, og ja, der er plads til forbedringer. Diagnosen synes i det store og hele at være korrekt. Spørgsmålet er så, om den ordinerede medicin kan helbrede eller lindre smerterne efter det sidste store indgreb. Doktoren forsøger igen at reparere på vanskelige udfordringer med en reformpille, men trods det, at sundhedsreformen har fat i en række problemer, er løsningerne ikke indeholdt i regeringens nye udspil. Kuren mod de erkendte problemer mangler efter min vurdering den nødvendige styrke. Det synes at være et bredspektret præparat, der forsøger at løse alle patientens dårligdomme i et snuptag.

Det er korrekt, at fremtidens ældre vil give større udfordringer. Der er i dag ligeledes en række uløste samspilsproblemer mellem forskellige aktører på sundhedsområdet og sikring af fremtidens praksislæger i hele landet giver også anledning til hovedbrud. Desuden vil stigende krav og øgede behandlingsmuligheder udfordre økonomien i sundhedsvæsnet. Endelig er de regionale og socioøkonomiske forskelle på såvel sundhedstilstand som behandlingsresultater til at få øje på.

Efter kommunalreformen i 2006 skulle regioner og kommuner sikre et godt samarbejde om især de ældre borgere; udskrivning fra sygehusene og beredskabet i den enkelte kommune skulle sikre blide overgange, men allerede dengang gjorde jeg opmærksom på, at den delte finansiering ville være en kilde til evige dilemmaer. Regionerne manglede jo deres væsentlige demokratiske ret, nemlig beslutningen om skatteniveauet og retten til at opkræve, hvad regionsrådet finder forsvarligt.

Den umyndiggørelse af et folkevalgt organ var en klar svækkelse af det demokratiske system. Samtidig betød det, at slutregningen uvægerligt ville ende i de enkelte kommuner. Det betyder udgiftsglidninger i kommunerne uden mulighed for at gribe ind. Den økonomiske belastning forårsager så ofte igen en reduktion på ældreområdet, så der sker forringelser fra to sider.

Da vi senere i Akutgruppen i Svendborg kæmpede for vores skadestue og fødselsafsnit på sygehuset, brugte vi blandt andet argumentet om, at de nye supersygehuse ikke måtte få for mange "almindelige" opgaver, der ville betyde, at specialisterne skulle bruge for mange kræfter på forholdsvis enkle opgaver.

Det har regeringens udspil så vist, at de godt er klar over nu - den nærhed og sikkerhed, de lokale behandlingssteder sikrer, står højt i udspillet. Nu skal det retfærdigvis noteres, at det ikke var Løkkes regering, der lukkede skadestue m.m. på Svendborg Sygehus, men derimod en Thorning-regering, trods det at de havde underskrevet en aftale om det modsatte. Det var før, det blev moderne med nærhed som valgkampstema.

Det betyder blandt andet, at i dag skal en familie med et sygt barn i aften- og nattetimerne bosiddende i for eksempel Lohals eller Bagenkop pakke det syge barn og eventuelle søskende i en bil og køre en god times tid til et tjek på skadestuen i Odense, når uheldet er ude. Ikke nogen nem situation, hvis ikke bedsteforældre eller naboer lige er klar til at give en hjælpende hånd.

Siden reformen i 2006 har ansatte i sundhedssektoren kæmpet en brav kamp for at få enderne til at nå sammen, på trods af omprioriteringsbidrag og pakkegarantier er det på en række felter lykkedes at få øget kvalitet og produktivitet, men yderligere fremgang sikres ikke uden øgede midler. Doktor Løkke ynder en gratis omgang, det giver han også gerne befolkningen og de ansatte.

Løkke-regeringens recept på de utallige snitfladeproblemer, der naturligt opstår, når en mastodont skal ændre kurs, er reformer og nye strukturer. Det løser muligvis umiddelbart enkelte erkendte udfordringer, men tilsyneladende er regeringen ikke opmærksom på, at det ofte skaber nye problemstillinger. Snitfladerne opstår så blot andre steder og kræver nye organiseringer. Så når doktor Løkke konsulterer sin økonomiafdeling (læs: Finansministeriet), så bliver kuren blot, at doseringen skal ændres - hjælper en reformpille ikke, så må der to til. Præcis den samme medicin som også Helle Thorning lyttede til på daværende tidspunkt.

Doktor Løkke er tilsyneladende heller ikke så optaget at kurens bivirkninger. Vi så efter kommunalreformen en klar svækkelse af for eksempel handicapområdet, miljøforvaltningen og senest gymnasieområdet.

Den faglige ekspertise blev skyllet ud med amternes badevand, og det er ikke lykkedes at opbygge tilsvarende eller stærkere strukturer i kommunerne. Det løser heller ikke sundhedsområdets faglige og især økonomiske udfordringer igen at lave ændringer efter blot 12 år. De mange kræfter, der er brugt allerede i regionerne på ny organisation og ændrede arbejdsgange, ja, dem skal der så igen ofres opmærksomhed på. Det betyder alt andet lige, at resurserne går til at ændre vaner, nye samarbejder og frustrationer over manglende kommunikation i stedet for til patienterne, der får vente til behandlerne har fundet deres plads i systemet.

Jeg erindrer ligeledes om, at hverken politireform, skattereform eller statens gældsinddrivning har sikret nogen som helst fremgang fra tidligere tider. For eksempel blev politireformen jo solgt på, at der skulle komme mere politi og tættere kontakt til borgerne. Husker jeg galt, hvis det næppe endnu er realiseret.

Så hvorfor skulle vi tro på Løkkes forsikringer om flere sygeplejerske og læger tættere på borgerne, før han har dokumenteret viljen til også at løse opgaven?

Der er for mange luskestreger omkring lurendrejeren Løkke. Han og hans reservelæger har altid et nyt vidunderpræparat klar, når tidligere tiders behandlingsplan er slået fejl. Så det umiddelbare indtryk er nok til, at jeg ikke kan anbefale en forlængelse af doktor Løkkes ansættelsesforhold udover d. 1. juli 2019. Jeg vil sandsynligvis, hvis kuren gennemføres, indberette de forsømmelige forhold til Styrelsen for patientsikkerhed.