Debat: Dødsfald blandt norske hunde

Læserbrev: Symptomerne, som de afdøde norske hunde havde, minder om dem amerikanske hunde fik og døde af efter at have spist kyllinge-godbidder fra Kina.

I dokumentaren "Petfooled", som kan ses på Netflix, afdækker de, hvorfor mange hunde i USA pludselig døde i løbet af et til to døgn. Godbidderne indeholdt en for hunde dødelig bakterie. Så skulle man tro, at godbidderne ville blive fjernet fra markedet, men det skete ikke.

Jeg vil anbefale, at man ikke giver sin hund godbidder fra Kina, indtil det er afgjort, hvad der slog de norske hunde ihjel.