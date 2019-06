Debat: Dit kryds er vigtigt

Læserbrev: EU-valget er overstået og den socialdemokratiske gruppe i Svendborg Byråd siger tak for alle de personlige stemmer, der gik til Christel Schaldemose, Socialdemokratiet. Vi kender Christel som en engageret og energisk person og hun er vores fynske repræsentant i Europa-Parlamentet.

Nu gælder det så valget til Folketinget den 5. Juni. Her er det endnu vigtigere for os socialdemokratiske lokalpolitikere, at vælgerne går til stemmeurnerne, og at de stemmer personligt på Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Vi har brug for den direkte linje til Christansborg, til en der har hjemme på Sydfyn og kender til forholdene her.

Ved det seneste kommunalvalg fik den socialdemokratiske byrådsgruppe samlet set 10.297 stemmer. Tak til alle jer, der gav os jeres stemme ved kommunalvalget: Nu beder vi om, at I allesammen igen stemmer personligt - denne gang på Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet, så han kan blive vores repræsentant i Folketinget. Vi har brug for ham til at arbejde for Sydfyn og sætte fokus på de udfordringer, vi har her. Det gør man bedst, når man har sit hjem i området.