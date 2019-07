Debat: Det var en fejl at fjerne lokal- og landpolitiet

Kronik: Rigspolitiet er ved at få udført en Epinion-undersøgelse til højnelse af politiets effektivitet og agtelse groft sagt, jeg er blevet udvalgt som deltager i undersøgelsen - måske fordi jeg er én af de sidst levende fra politiets glanstid, hvor politiet var til for borgerne skyld og borgerne sagde: "God morgen hr. betjent". Folk kom med tip og var villige til at vidne og hjælpe.

I 70'-80'erne begyndte en mistillid at vise sig over for politiet. De store optøjer og besættelser af ejendomme og Christiania i København var skelsættende, og i stedet for at følge Højesterets dom om Christianias ulovlige besættelse, fjernede politikerne politidirektør Efsen, der efterlevede sit kald. Og politiet blev sorteper. Politifolk, der efterlevede lovgivningen og tjenestepligten, mistede respekten for systemet. At politiet har tabt anseelse hos en meget stor del af befolkningen ikke mindst grundet "bøder for banale fartoverskridelser" er en kendsgerning - noget, der også smittede af på stemningen i korpset.

Dertil telefonbeskeden "Vi har ikke tid" - opfundet af den tidligere formand for Politiforbundet, Tommy Agerskov Andersen, selvom der aldrig har været så mange politifolk som nu (bortset fra under selve krigen). Men hvis der er statsbesøg og noget med kongehuset eller en lastbil vælter på motorvejen, så vrimler det med politifolk, så man er ved at falde over hinanden. Så er der som regel også tv på - måske endda en TV2-helikopter, og alle kan se "hvor travlt vi har".

Førhen klarede to mand i patruljevognen alle slags ulykker alene. Kong Frederik ville gerne køre bil, men var ikke just en særlig habil chauffør. I 1958 påkørte han ved Dybbølsbro i København en bil, og jeg fik sagen. Uden blå blink og mindst 10-15 politifolk, det samlede pressekorps og ugeblade samt helikopter, kom jeg på cykel og fik sagen ordnet. Jeg tør godt stille spørgsmålet: Overspiller politiet sin rolle i for eksempel Paludansagen og et usædvanligt stort antal politifolk til Folkemødet på Bornholm?

Som én af de første blev jeg ansat i politiet i 1950'erne efter krigens slutning i 1945. Udfasning af "pukkelårgangene" fra krigens tid skulle først gennemføres. Et nyt politikorps skulle opbygges under ledelse af den helt rigtige rigspolitichef, Erik Heide Jørgensen. Nye uniformer og korrekt optræden samt A, B, C, og D-kurser var adgangsbillet til universitetet. Vi var alle mænd og havde aftjent værnepligt og skulle ikke lære våbenbrug eller at optræde i formation, forstå ordreudgivelse og så videre.

En høj procentdel var befalingsmænd. Vi var et bredt udsnit af befolkningen. Jeg kom fra et borgerligt hjem med bil og telefon. Min far var købmand og stemte konservativ - mor socialdemokratisk.

I politiets årsberetning fra 1985 ses, at der var i alt 238 klagesager over politiet. I 2018 var der 2699 klagesager. Tallet for 2019 skal være større? Det er tal, man ikke bare kan ignorere.

Kriminaliteten var et stort emne i valgkampen, og politikerne lover og lover - masser af nye politifolk og millionerne ruller. Vil det ændre noget? Jeg tror det ikke og tænker samtidig på det gode ordsprog "Uden fortid, ingen fremtid" ud fra spørgsmålet: Hvordan kunne politiet, førhen uden computer, mobiltelefon og elektronisk overvågning af gader og stræder, opklare langt de fleste indbrud for eksempel? Hvordan foregik det?

Her er svaret: Lokalpoliti og morgenkaffe.

Ved afskaffelsen af lokalpolitiet og deres "viden om alt og alle" forsvandt måske det allervigtigste redskab. Politiet kendte "Brian'erne" og endda så godt, at vi kunne deres navne, fødselsdata og adresser, så når Brian kørte uden lys på cyklen, kørte vi patruljevognen op på siden af Brian, højre rude blev rullet ned og budskabet lød: "Brian, du har ikke lys på cyklen; se så at komme af og træk hjem. Så er vi måske fri for at få en færdselsulykke. Du får en hilsen fra politimesteren - god nat!"

Kørte han på en anden cykel end sædvanligt, blev den tjekket med hensyn til brugstyveri.

Vi kørte meget patrulje i aften- og nattetimerne for eksempel i bil- og virksomhedskvarterer, og gik der klokken tre en "Brian", som boede et helt andet sted i byen og "tænkte på at købe bil", kontrollerede vi lige, om han havde sidespejle og lignende på sig eller det lå bag hækken - noget han måske også var kendt for. Under alle omstændigheder vidste Brian, at han var "fotograferet". Det samme med "luskede biler", der blev standset og undersøgt.

Næste dag indløb anmeldelserne, som blev anført på døgnrapporten, alle politifolk i politikredsen læste, og måske kunne henlede opmærksomheden på de personer, som virkede mistænkelige i netop det område, hvor kriminaliteten var begået. Det er heller ikke få sager, der er opklaret af politifolk uden for tjeneste netop på grund af kendskabet til "lusene på gangen". Politiarbejde, når det er bedst.

Og kaffen. Hver morgen mødte kriminalpolitiet (krimpol) til fælles morgenkaffe klokken otte, og lederen gennemgik døgnrapporterne. Var det en krimpol-sag, spurgte han: "Hvem kan det være?"

Én af krimfolkene kunne så sige: ""Hans Tyveknægt", der laver lige den slags indbrud, blev lukket ud fra fængslet i forgårs, så ham skal vi ud og hilse på."

Og "Hans Tyveknægt" blev fundet sovende med sine tyvekoster ved siden af sengen op ad formiddagen. Keine Hexerei endda uden brug af lup, Interpol, computer og MOB.

Måske havde patruljen fra om natten kontaktet krimpol, at den og den var interessant, så ved morgenkaffen blev rigtigt meget - måske det meste - opklaret i samklang med lokalkendskabet.

Det sker vist ikke i dag netop på grund af manglende lokalkendskab? Det var en fejl at fjerne lokal- og landpolitiet.