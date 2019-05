Debat: Det sidste kapitel om krigssejler Evald Brinck

Læserbrev: Den sidste krigssejler i britisk tjeneste fra 2. verdenskrig, Evald Brinck, Troense, døde den 25. marts 2019, og et dramatisk, bevægende og utroligt liv sluttede.

Evald blev en offentlig person, hvor det sidste kapitel blev skrevet søndag den 19. maj - to dage efter han ville være fyldt 97 år - ved at hans aske blev spredt i Lunkebugten.

Marineforeningen i Svendborg ved formand Erik Bodal havde sørget for værdig sejlads med "M/S Caroline S" med besætning samt den nærmeste familie. Efter 45 års venskab var Evalds sidste vilje, at jeg på trompet skulle spille "The Last Post" ved askespredningen. Forskriftsmæssigt var flaget på halv, da vi sejlede til stedet, hvorefter det blev sat på hel og skibet sejlede tre gange rundt om GPS-stedet, mens blomster blev kastet ud - højtideligt og værdigt for en stout sømand og stort menneske som Evald Brinck.

Tilbage mod Svendborg var der mindesammenkomst med en sang, og jeg spillede den britiske flådes march for de døde "Anchors Away" (ankeret hales ind, skibet er let og sejler ud i intetheden). Evald var stolt over at have tjent den britiske flåde. Da skibet var fortøjet ved værftet, spurgte de fire gæve søfolk, som havde stået i styrehuset, om jeg ikke ville spille marchen igen, så det gjorde jeg - stående på dækket og med tonerne ud over havnen.

Mine ord i kapitlet lyder: To dage efter at Evald ville være fyldt 97 år er vi i dag med til at sætte et væsentligt punktum i danmarkshistorien - den danmarkshistorie han satte sit liv på spil for. Evald var med fra første dag og krydsede gennem flere år det sortladne havs grusomheder og så menneskelighed og mennesker i hundredvis forsvinde i vanviddets bølger. Efter krigen blev han og søfolkene mødt med medfølelse og påstået forståelse samt ordene: "I skal aldrig blive glemt."

Men først efter 75 års protest og "råd om at glemme", viste Evald igen sit format og satte efterkrigens skændselsministre i skammekrogen. Det var den slags mennesker H.C. Andersen kaldte nikkedukker. Evald var ingen nikkedukke, men en dansk hædersmand, der tog sin tørn i en vanvittig tid. Han fortalte, at han på D-dagen sejlede tropper og materiel fra England til Frankrig 14 gange i træk og uden hvil. Og da han blev en del af headquarter i London, blev han udpeget til at deltage i befrielsen af Danmark 5. maj 1945 sammen med general Dewing, hvis stab han tilhørte med kontor i Shellhuset. Evald blev betroet den specielle opgave i specialpansret bil at fragte de mange millioner af nye pengesedler til Nationalbanken i København - klar til pengeombytningen efter krigen. Evald skulle også være overflyttet til Stillehavskrigen, men atombomben kom først.

Jeg har sagt farvel til en sand ven, som jeg kom til at kende i 1974 på havnen i Troense, hvor vores både om vinteren stod ved siden af hinanden. Der var kun en halv snes år imellem os, (jeg blev født samtidig med Hitlers magtovertagelse i 1933), så vi kunne snakke om den tid, der havde præget vores liv.

Æret være Evald Brincks minde.