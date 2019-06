Læserbrev: Socialdemokraterne turnerer rundt med budskabet "Velfærd eller skattelettelser", som om det skulle være modsætninger. Det er simpelthen hykleri af værste skuffe, når sandheden er, at socialdemokraterne selv har stemt for mere end en tredjedel af regeringens forslag til skattelettelser siden 2015.

Sandheden er jo, at det er muligt både at løfte danskernes velfærd og samtidig sikre, at vi alle får lov at beholde lidt flere af de penge, som vi selv har tjent. Lad mig komme med et par eksempler: Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet løftet med seks milliarder kroner. Det har blandt andet givet os en helt ny kræftplan IV, som bidrager til at løfte overlevelsesraten blandt kræftramte, og en demenshandlingsplan, der løfter nogle af hverdagens udfordringer af skuldrene for demensramte og deres pårørende.

Når skattelettelserne er fuldt indfasede i 2025, kan en LO'er se frem til 7200 kroner mere om året, og den enlige HK'er kan se frem til 6300 kroner mere om året. Det er penge som er til at tage og føle på. Og i mit sind er der ingen tvivl; jeg under gerne danskerne lidt flere af de hårdt tjente penge mellem hænderne, når vi også blot husker at prioritere vores fælles velfærd højt.

Når socialdemokraterne næste gang råber op, så er det værd at huske på, at socialdemokraterne selv har stemt for den afgiftsnedsættelse af registreringsafgiften, som man hånligt har kaldt "Lamborghini-reformen", ligesom socialdemokraterne for eksempel også har stemt for lavere afgift på lystfartøjer og alkoholsodavand.

Det klinger hult, når imaginære modsætninger tegnes op, særligt når billigere biler og lystbåde også er socialdemokratisk politik.