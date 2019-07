Debat: Det kan kat'me ikke passe

Læserbrev: Hver sommer den samme historie - efterladte uønskede kattekillinger. Jeg tror på, at der sidder en eller flere derude med et godt dyrehjerte og med midler til at ændre på den ulykkelig situation.

Jeg forestiller mig en donation til et pilotprojekt på Fyn. I første omgang i et år, under Kattens Værn regi, hvor midlerne går til en bus, der kører rundt på Fyn og henter katte til enten sterilisation i tilfælde af hunkatte og kastration i tilfælde af hankat. En bus, der kører kattene til de ønskede dyrlæger, der er med i ordningen. Endvidere en donation fra en eller flere interesserede givere, så store i slaget, at der følger midler til reduktion af udgifter til de pågældende neutralisationer; i det lag, at katteejerne følger sig tilskyndet til at få katten med på neutralisationsbussen - 50 procent reduktion såmænd.

En idé, der ikke nusser lidt i overfladen. Uuuuuh, hvor ville jeg ønske, at det blev muligt snarest muligt. For det kan kat'me ikke kan passe, at det ikke er muligt at rette op på, at så mange uønskede katte igen og igen, år efter år, skal se dagens lys og med stor sandsynlighed gå et grumt liv i møde. Katte, der neutraliseres og øremærkes af dyrlægerne, er vejen frem i forhold til reduktion af uønskede katte. Hvornår kører bussen?