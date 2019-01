Debat: Det haster, hvis vi skal sikre værdig tilbagetrækning for alle

Synspunkt: Pensionsalderen sættes i disse år kraftigt i vejret. Det hænger sammen med, at vi lever længere. Det skal man selvsagt ikke klage over. For mange vil det være helt naturligt, at omsætte den længere levetid til flere år på arbejdsmarkedet. Men 3F Bygningsarbejderne på Fyn oplever hver eneste uge, at der kommer medlemmer ind i afdelingen, der i forskellig udstrækning går på arbejde med store smerter. Det er oftest medlemmer mellem 45-60 år, men de findes bestemt yngre. Fælles for gruppen er, at de på ingen måde kan se sig selv arbejde som bygningsarbejder, når de runder de 65-70 år.

Når pensionsalderen hæves i takt med levetiden, så sker det på baggrund af et gennemsnit for hele befolkningen. Og det gennemsnit dækker over store forskelle. Eksempelvis lever en lavtlønnet mand næsten ti år kortere end en højtlønnet mand. Alligevel stiger pensionsalderen lige meget for dem begge.

Der er heller ikke meget forståelse for mureren, jord- og betonarbejderen eller andre med hårdt fysisk arbejde. En nyuddannet tømrer, der er startet på byggepladsen som 17-årig, kan, som systemet er i dag, forvente at gå på pension som cirka 74-årig. Hans børn kan se frem til at arbejde til de er 76,5 år. Det vil mange ganske enkelt ikke kunne holde til. Kroppen siger på et tidspunkt fra, og for mange vil det ske inden pensionsalderen.

Men det stopper ikke der. For regeringen og Radikale Venstre har foreslået at hæve pensionsalderen yderligere. Igen uden at skele til, hvor længe folk har været på arbejdsmarkedet eller hvor fysisk hårdt et job, de har haft. Det kan de ikke være bekendt.

Det er ikke rimeligt, at hårdtarbejdende danskere skal falde om på arbejdspladsen eller have massive smerter i store dele af deres liv som følge af arbejde. Eller at de skal stå med hatten i hånden og tigge om en førtidspension.

Da man i sin tid besluttede at koble pensionsalderen til levetiden, var det med garanti til dem med kort uddannelse og hårdt fysisk arbejde om, at de kunne gå på efterløn fem år før pensionsalderen. Men siden besluttede de blå partier - inklusiv Radikale Venstre - de facto at afskaffe efterlønnen. Uden at sætte et ordentligt alternativ i stedet.

Samtidig har regeringen skåret ned på nogle af indsatser, der netop skulle ruste folk til at klare flere år på arbejdsmarkedet. Vi har år efter år set store besparelser på Arbejdstilsynet, der netop skal sikre et godt arbejdsmiljø, så risikoen for nedslidning begrænses. Hertil kommer, at oplevelsen blandt bygningsarbejderne er, at en revalidering eller omskoling er nærmest umulig at få.

Vi bliver nødt til at bede Christiansborg stoppe op og tænke sig om. Ønsker vi vitterligt et samfund, hvor 80-årige skal udføre hårdt fysisk arbejde? Mener vi, det er rimeligt, bygningsarbejderne skal falde døde om på deres arbejde? Det gør vi ikke.

Desværre er der stadig mange i de politiske kredse, som slet ikke har fået øjnene op for, hvor stort et problem der er tale om. Men når vi er ude at tale med blandt folk med faglært og ufaglært arbejde, så fylder spørgsmålet rigtig meget. Selv blandt de unge, hvor spørgsmålet om pension ligger mange år ude i fremtiden. Det vækker bekymring og skaber stor utryghed.

Derfor skal forslagene fra regeringen og Radikale Venstre sendes direkte ud af den dør, de er kommet ind gennem. Det er ikke nogen naturlov, at pensionsalderen skal stige for alle. I Tyskland indførte man for nogle år siden en fleksibel pensionsalder, så folk med mange år på arbejdsmarkedet kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Den diskussion har vi også brug for i Danmark. Allerede nu oplever alt for mange på egen krop konsekvenserne af at skulle arbejde mere. Det vil kun blive værre i fremtiden. Derfor haster det med at få stoppet regeringen og Radikale Venstre i at lave flere ulykker på pensionsområdet. Og med at sikre en værdig tilbagetrækning for de alt for mange, der risikerer at blive slidt ned af et langt, hårdt arbejdsliv.