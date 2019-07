Debat: Det handler om at være dygtig

Læserbrev: Lige meget hvor man vender sig hen, så går udviklingen stærkt i disse år. For eksempel har internettet og udbredelsen af smartphones, så vi kan komme på nettet hvor-som-helst og når-som-helst, betydet utrolig meget for både vores arbejdsliv og for vores fritid. De færreste af os tænker nok videre over det i hverdagen, men den teknologiske udvikling har også vendt op og ned på den måde, som mange erhvervsdrivende tænker forretning på.

Kunden har altid ret, lyder et gammelt ordsprog. En variant af det ordsprog er, at man skal være der, hvor kunden er. Og er kunden i det virtuelle univers, så skal man også være der. Hos Bager- og Konditormestre, som helt enkelt er brancheorganisation for de danske bager- og konditormestre i Danmark, er vi fuldt ud klar over, at der skal mere end godt brød og håndværk til for at klare sig godt som bager i dagens Danmark. Fra 2005 til 2018 er antallet af danske bagerbutikker faldet fra 1.200 til 755. Det er en trist tendens, som vi har set over en årrække. Nogle af lukningerne skyldes helt enkelt, at en række bagermestre ikke har fokuseret nok på at udvikle forretningen. Bagermestre og alle andre, der i øvrigt arbejder med detail, skal have blik for forretningsudvikling og konstant følge med tiden. Og der er mange gode eksempler at lære noget af. Man skal for eksempel ikke tjekke Facebook ret længe, for at finde bagere som på en sjov og spændende måde direkte henvender sig til kunderne om, at nu er denne lækre kage eller dette lækre brød klar til at blive spist. Lækre billeder og en sprød tekst skal der til.

I det hele taget bliver dansk detail dygtigere og dygtigere på alle parametre. Og det skal kunderne være glade for, for det kommer i sidste ende kunderne til gode i form af det bedste produkt til den bedste pris.