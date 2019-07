Debat: Det går jo meget godt, - trods alt

Kronik: Her hvor den politiske sommerferiemåned nærmer sig, og hvor år to er godt undervejs efter borgmesterskiftet i 2018, kan det være på sin plads at tage kommunens "puls", og smutte op i helikopteren og lave lidt status.

Svendborg Kommunes økonomi trængte i den grad til en optimering, og efter budgetomlægning og sparerunde, er der ved at komme pæne tal på bundlinjen, selvom kistebunden ikke ligefrem bugner. Men vi kan da håbe, at den nye regering roder bod på det med en ny udligningsreform.

Der er gang i byggeriet i kommunen, ja det boomer faktisk. Som FAA skriver i avisen 26. juni, så kommer der blandt andet 358 bynære lejligheder, men det er langt fra rette tal. Hvis man kigger på aktive mulige projekter, så som planlagte udstykninger og almennyttige lejligheder, så kan der skabes mere end 1000 nye boliger i Svendborg Kommune, med tiltag i blandt andet Tved, Skårup, Tankefuld, Tåsinge, Thurø og Østre bydel.

Byggeboom betyder arbejdskraft. Det er jo helt fantastisk, at arbejdsløsheden i Svendborg Kommune er ved at komme under fire procent. Der har den ikke været i mange år. Der stilles krav til, at der skal optages lærlinge, hvis man arbejder for kommunen, og det giver plads til faglært uddannelse for mange unge. Svendborg er nu Fyns næstbedste by, når vi kigger på DI's rating omkring erhvervsservice. Byggeboom betyder også muligheden for at tiltrække nye beboere i kommunen, og her har det vist sig, at især Københavnere har fået øje på vores skønne Sydfynske perle, og blandt andet derved flere skatteindtægter.

Svendborg har forpligtet sig til at tage ansvar for grøn omstilling, og der stilles mål for økologiske varer, bæredygtighed og en begrænsning af CO2 udslip i kommunen, ligesom der arbejdes på alternative energiformer. Her kan jeg ikke lade være med at nævne, at hvis for eksempel de tre planlagte vindmøller ved Broholm opføres, så genererer det energi svarende til forbruget for cirka 9000 husstande. Vi skal tænke på de generationer som skal tage over efter os, og vise mod for at efterlade kommunen bedst muligt rustet omkring klimaproblematikken.

Demografiudfordringen viser, at vi får mange flere ældre i de kommende år, og børnetallet er stigende. Problemet er, at generationen af unge som skal tage over er begrænset i antal. Her er kommunen ved at arbejde på tiltag, således at vi kan få ansat nok i ældreplejen og daginstitutionerne, som kan udfylde hullerne. Vi skal tage godt vare på de ældre, der har skabt vores velfærdssamfund, og her har blandt andet demensbyen vist sig som en "flagskib". Vi skal give de skønne små børn maksimale vilkår for at udvikle sig i gode rammer. Skolereformen er ved at falde på plads, og senest har man for eksempel på Stokkebækskolen haft gode erfaringer med den nye struktur.

En god infrastruktur er væsentlig for afvikling af trafikken, og her er det ikke mindst vigtigt at have sikre skoleveje for vores kære børn. Cykelstien, som anlægges ved Viebæltet og Dronningemaen, er et sådan tiltag, og vil blandt andet være med til at sikre skolevejen til Haahr Skole, den nye hal, som afløser badmintonhallen og Naturama. Vi skal heller ikke glemme projektet omkring Klosterplads-Frederiksgade, hvor der opføres sivegader med ny belægning, der fremmer fortovshandel og forskønnelse, således at det står klar til Landsstævnet 2021, hvor 30.000 aktører og 60.000 gæster runder Sydfyn. Nå ja, så er der lige "Den blå kant", som fremtidssikrer Svendborg havns klimaudfordringer, og projektet omkring SIMAC med uddannelse af 1000 elever, som bor i nyoprettede kollegieværelser med tilhørende Maritim Campus og parkeringshus. Ikke at forglemme Frederiksøen som er i fuld gang med at blive Sydfyns kulturelle samlingspunkt og hvor vi alligevel, - og det skal vi, - giver plads til værfter og maritime arbejdspladser. Den maritime fortælling skal der værnes om, - Basta.

Kulturperlen Sydfyn er uendelig, og jeg glædes over vores unikke natur, blandt andet de smukke Egebjerg Bakker, kysterne og Ø-havets dragende skønhed, Lundeborgs hygge og ja - selv det at vise Damestenen frem gør mig stolt, (selvom der bør gøres lidt mere for at få den frem i lyset). Enkelt og simpelt måske, men det er vores baggrund og identitet, vores Sydfyn og mit Sydfyn.

Derfor glæder det mig, at vi er godt på vej til at blive UNESCO Geopark certificeret, og jeg er stolt af, at Svendborg er Danmarks eneste Citta-slow by. Vi skal fremme "Det gode liv" og sætte værdi i det nære og den fine fortælling omkring god livskvalitet. Ja ja, sådan kan jeg blive ved, men tiden løber og jeg skal til at holde lidt ferie. Jeg glæder mig rigtig meget til weekendens Kulinarisk Sydfyn, hvor hele Danmark valfarter til Svendborg by, for ikke at glemme havnekoncerterne på Bølgen og Frederiksøen, plus de rigtig mange andre kulturelle tiltag her på Sydfyn. Derfor vil jeg gerne tale Sydfyn op, være optimistisk og ikke lade mig distrahere af galden omkring 20 parkeringspladser på torvet.

For ved I hvad venner, - det går jo meget godt, - trods alt. God sommer Sydfyn.