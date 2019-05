Debat: Det er vigtigt at stemme personligt

Læserbrev: Når man står i stemmeboksen med en alenlang stemmeseddel og mange partier og navne at vælge i mellem, kan det virke uoverskueligt. Det betyder, at mange er tilbøjelige til at stemme på et parti eller liste og ikke tager sig tid til at sætte krydset ved en udvalgt kandidat.

Den personlige stemme er vigtig, og derfor vil jeg opfordre til, at du på forhånd sætter dig ind i hvilken kandidat, der skal have din stemme. Det kan du gøre hjemmefra, eller du kan bruge lidt tid på afstemningsstedet, inden du går i stemmeboksen.

Når jeg kommer med denne appel til vælgerne, er det fordi, jeg som lokalpolitiker har brug for, at vi får en lokalkendt sydfynsk kandidat i Folketinget. Det er af stor betydning, at have en direkte linje til et medlem af Folketinget, der er bosat i lokalområdet og kender til de udfordringer, vi har. Det er nemmere at tale og arbejde helhjertet for en sag, når man mærker konsekvenserne på egen krop.

Fordelen ved et lokalt medlem af Folketinget mærkede vi tydeligt, da Grete Schødts repræsenterede Sydfyn gennem mange år i Folketinget, og vi mærkede det, i de perioder hvor Niels Christian Nielsen var i Folketinget som suppleant.

Min stemme går personligt til Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Han er bosiddende her på Sydfyn, og han er ung, hårdtarbejdende, målrettet og troværdig. Ham har vi brug for som Sydfyns stemme i Folketinget.