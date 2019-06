Debat: Det er de 12 socialdemokratiske minutter en gang til

Læserbrev: Bjarne Elnegaard og Bjørn Brandenborg fremhæver Socialdemokratiets planer om at indføre en ret til tidlig folkepension for nedslidte, og kalder den seniorpensionsordning, som regeringen, R og DF står bag, for et dårligt oddset pensionslotteri.

Men lotteriet er helt på deres side. For det er rent gætværk, hvilke faggrupper, der skal tilgodeses. Mange håber, men alle ved, at det kun kan blive ganske få. Socialdemokratiet regner med, at det kan få mange til at deltage i spillet = stemme på dem, og derfor skal der meldes så lidt konkret ud som overhovedet muligt, så ingen bliver frataget håbet.

Risikoen for Socialdemokratiet er, at tilstrækkeligt mange vælgere tænker sig en smule om og indser, at en rettighedsordning, hvor behov for tidligere pensionering ensidigt baseres på fagligt tilhørsforhold, vil fungere helt vilkårligt og uretfærdigt. Hvilke faggrupper skal omfattes og - ikke mindst - hvilke skal ikke? Og hvad med de mange, som skifter/har skiftet fagområde i løbet af deres arbejdsliv?

Professor Jørn Henrik Petersen skrev for nylig i JyllandsPosten, at indførelse af en sådan rettighed svarer til at løse problemet om cirklens kvadratur, og at lige så sympatisk ønsket om en differentieret pensionsalder er, lige så fortvivlende svær er den at omsætte i virkeligheden. Og han fortsætter: "Skal der ikke åbnes en ladeport, som vil være med til at smadre forudsætningerne for velfærdsforliget, slipper man ikke uden om at lade en ny ordning hvile på seniorførtidspensionens principper."

Hvor ville det dog være befriende, hvis blot en enkelt socialdemokratisk folketingskandidat turde melde fra overfor det umulige forslag. Men alle bakker loyalt op. Det er de "12 minutter" om igen. Ak ja.