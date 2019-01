Debat: Det, der er nært, det er for svært

Læserbrev: Det, der ikke er svært, det skal være nært, siger Lars løkke Rasmussen. Derfor er målet frem mod 2025, at få 500.000 færre ambulante og 40.000 færre hospitalsindlæggelser flyttet hjem til kommunerne.

Det er gået op for statsministeren, at der bliver 150.000 flere ældre over 65 år i perioden og langt flere med kroniske sygdomme. Derfor skal der effektivisere.

Væk med regionerne og 200 regionsmedlemmer. Mere centralisering og flere beslutninger taget i København.

Huhej hvor det går. Har vi ikke set det her før?

Jo, da. Dansk Folkeparti og Venstre har stået bag centralisering på centralisering og massive effektiviseringer siden kommunalreformen.

Men mere effektivisering løser ikke problemet med 150.000 flere ældre. Der må nok penge på bordet. Men de er blevet klattet væk til skattelettelser af DF og V.

Hvorfor er det, at man ikke vil give regionspolitikere og sundhedspersonale muligheder for selv at løse de her problemer med øgede midler?

Hvorfor er det bedre, at staten overtager, og beslutningerne bliver taget af embedsmænd i København?

Det er som om, det nære er for svært for Dansk Folkeparti og Venstre.

Tilliden til det højt besungne nære demokrati er til at overse.

Venstre ved du, hvor du har. De vil centralisere.

Det, der er nært, det er for svært.