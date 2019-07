Debat: Det bliver dyrt at være dansker

Læserbrev: Siden den nye regering indgik det såkaldte "aftalepapir" med støttepartierne Enhedslisten, SF og De Radikale har partierne løbende ytret sig om, hvilke krav til ændringer man ønsker gennemført. Dyre ønsker, som vil presse regeringen til enten at gå reform-amok eller begå løftebrud.

Det bliver dyrt for danskerne, når støttepartierne vil presse den nye regering til blandt andet at hæve integrationsydelsen og fjerne kontanthjælpsloftet. Ordninger, som ellers medvirker til, at det bedre kan betale sig at arbejde og forsørge sig selv fremfor at være på passiv ydelse.

Partierne ønsker at hæve arveafgiften. Enhedslisten forslår endda 100 procent beskatning. Penge og formuer som almindelige mennesker har knoklet for, tjent og opsparet, og som allerede er beskattet én gang. Det er rent tyveri.

I dagens nyheder kan vi så forstå, at støttepartierne vil afskaffe tolkegebyret, som koster det danske sundhedsvæsen 170 millioner om året. Det er vel rimeligt nok at forvente, at udlændinge med normal funktionsevne, og som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år, er i stand til at kunne begå sig med det danske sprog.

Samtidig har man indgået en meget ambitiøs og ifølge mange eksperter urealistisk, klimaaftale, som vurderes at koste minimum 26 milliarder om året i 2030. Og således vælter det ud med dyre ønsker fra de røde partier, og hvem skal betale? Det skal ganske almindelige danskere og de virksomheder, som genererer væksten, arbejdspladserne og pengene til vores fælles velfærd.

Danskerne skal aflevere flere af egne tjente penge til den danske stat, så det bedre kan betale sig at være på passiv forsørgelse fremfor egen forsørgelse, så det bedre kan betale sig at være flygtning på integrationsydelse i Danmark.

Det bliver dyrt at være dansker med en regering, som har baseret sine støtte på venstrefløjens partier.