Læserbrev: Om jeg med mine "om lidt" 87 år er den ældste motorcykelkører på Sydfyn, som påstået af flere, ved jeg ikke, men jeg ved til gengæld meget om "det Danmark, der var".

Det gør mine jævnaldrene soldaterkammerater og venner, som jeg på motorcykel i den sidste uge af august besøgte på min sædvanlige tur Jylland, også.

Ud over almindelig svækkelse og skavanker, var det meget deprimerende, hvor triste de var over afviklingen af det Danmark, de havde brugt hele deres liv på at opbygge og i givet fald forsvarer. Og stolt hejste deres nationale flag ved enhver lejlighed. Det gør de ikke mere. Det gør jeg heller ikke - ellers hver søndag og mærkedage. Det var der nogle, der ikke kunne lide, så de stjal mit flag og skar flaglinen over for flere år siden.

Det blev til meget lidt snak om de gode tider og dage, vi har haft sammen, inden Danmark gik af lave - og her var vi enige om, at 10 året i 1950erne har været de bedste. Anden verdenskrig var på afstand, og opbygning, med næsten fuld beskæftigelse samt velstand i form af et køleskab; senere måske et sort/hvid TV og ny teknik, på mange måder samt det næsten uopnåelige - et hus og en bil.

Når folk havde erhvervet noget nyt, skulle familie og venner se det. Man var stolt. Man fløjtede og sang på arbejde. I dag har "elektronisk dunkemusik" overtaget danske sange. Jeg fortalte, hvordan jeg i flere år spillede morgenmusik med en professionel musiker, men efterhånden spillede alene, fordi de yngre årgange ikke kunne synge de ønskede sange. Demoraliserende og jeg stoppede. I dag kan man på Genbrugspladsen se, hvor lidt respekt folk har for meget dyre ting - måske endda ubrugte.

Familierne er splittede og bor måske langt væk. Mobilen og Facebook er nu bindeleddet, men kun mellem dem, der behersker brugen af teknikken. Resten er skubbet ud på et sidespor. Kiv og strid samt talemåde/uvenlighed/modbydelighed mellem folk er særligt udtalt.

Da man sagde De til hinanden og børnene sagde hr. eller frøken til lærerne, var der slet ikke det hadforhold og vold, der eksister i dag - selv i kassekøen. Kriminalitet var nærmest ukendt uden for storbyerne.

Jeg fortalte, hvordan min noget ældre søster i Aarhus passede sin mand og fire børn og nød at gå ud at handle hver dag og snakke med de handlende, men så kom folk fra "Langbortistand" og overtog de små forretninger, og hun kunne ikke forstå deres sprog. Familien boede som den sidste danske i ejendommen. Hun murede sig inde og var forpint til sin død. Det var ikke hendes Danmark mere.

Heldigvis var augustvejret smukt med høj luft i det vestjyske og dejlige biveje, ligesom motorcyklen spandt, som den skulle, så det hjalp lidt på humøret.

Fremtiden er derimod et stort "men"?