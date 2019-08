Debat: Derfor ligger vi langt nede på listen over erhvervsvenlige kommuner

Læserbrev: Vedrørende udvidelse af virksomheden Torneløkke udtaler borgmester Bo Hansen (S), at han ikke går imod planloven. Det er heller ikke det, det handler om, borgmester.

Planloven er, set med mine briller, et godt værktøj til planlægning, og embedsmændene kan styre efter den samtidig med, at der er en sikkerhed for, hvad de omkringboende borgere kan forvente af områdets udvikling.

I dette tilfælde er der hverken tale om et nyt erhvervs-/boligområde, men en justering af behovene for en virksomhed, som ligger uden for et industriområde og er vokset ud af de eksisterende rammer. (Den omtalte virksomhed husede før Svendborg Kommunes materialegård). Det er dog en forudsætning, at de nærmeste naboer ikke får større ulempe af udvidelsen.

I dette, som desværre andre tilfælde, føler jeg, at vi politikere blot skal være nikkedukker til den administrative indstilling, uden mulighed for at give dispensationer, selv om den giver god mening.