Debat: Der skal være en læge tæt på dig

Læserbrev: Regeringen har fremlagt et forslag til en ambitiøs sundhedsreform. En reform, som trækker behandlingen tættere på dig og samtidig sikrer bedre sammenhæng og nærhed. En læge tæt på dig er en prioritet for mig. Vi har på Fyn udfordringer med at tiltrække praktiserende læger til fynske patienter. Og hvis vi ikke gør noget aktivt nu, vil udfordringerne kun vokse sig større de kommende år. Vi har brug for at sikre stærke faglige miljøer, som er attraktive for vores yngre læger. Med sundhedsreformen foreslår vi mere end 250 millioner kroner til topmoderne fynske sundhedshuse.

På Langeland har 60 procent af lægerne lukket for tilgang, i Nyborg 50 procent og i Odense har 68 procent af de praktiserende læger lukket for tilgang. Det er særligt en udfordring for vores ældre medicinske patienter, hvis de skal køre langt for en simpel kontrol eller for travle børnefamilier, hvis vejen er lang, når den lille skal vaccineres.

Fyn har meget at byde på - også når det handler om at slå rødder på Fyn. Skal vi sikre en læge tæt på dig er topmoderne sundhedshuse, ikke kun praktiserende læger, men også andre fagligheder som for eksempel jordemødre, fysioterapeuter, bioanalytikere, specialsygeplejersker en del af løsningen.

Men det skal også være nemmere at være patient. Jeg er utrolig glad for, at vi med sundhedsreformen giver mulighed for, at alle patienter kan gå direkte til fysioterapeut uden først at skulle forbi lægen for at få en henvisning.

Skal vi i mål med ambitionen om mere nærhed og mere behandling lokalt, er det afgørende, at vi også uddanner flere læger og sygeplejersker. På landsplan ønsker vi at uddanne 2000 flere sygeplejersker og med sundhedsreformen forslår vi konkret, at mere ned 300 uddannes her på Fyn på Lillebælt University College. Det er et kæmpe aktiv for Fyn, når nye studerende kommer til. Det er også et kæmpe aktiv, at vi med sundhedsreformen ønsker at oprette 32 nye såkaldte introduktionsstillinger for læger på Fyn.

Det betyder, at 32 yngre læger får mulighed for at "snuse" både til livet i almen praksis, men også livet på Fyn. Jeg håber og tror på, at både flere læger og sygeplejersker vil glædes ved Fyn og vælge at slå sig ned. Vi ser jo ofte, at der, hvor man uddanner sig, vælger man at slå sig ned efter endt uddannelse. Og Fyn har meget at byde på - også når det handler om at få både læger og behandling tættere på.