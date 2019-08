Debat: Der skal investeres minimumsnormeringer i børnene

Læserbrev: Østerdalens bestyrelse (der dækker de kommunale daginstitutioner i Gudme, Gudbjerg, Hesselager, Oure, Skårup og Thurø) har med glæde set, at Fyns Amts Avis har sat fokus på normeringerne i daginstitutionerne.

Fyns Amts Avis tager fat i en case fra Gudbjerg Børnehus, hvor der på tidspunkter på dagen er en voksen på arbejde til 22 børnehavebørn. En voksen til 22 børnehavebørn i alderen tre til seks år. Det er nok de færreste barnepiger, der ville takke ja til den opgave.

Vi som forældre vidste godt, at dagligdagen i børnehusene er meget presset, men bliver alligevel forfærdede over at se tallene sådan sort på hvidt. Vi afleverer vores børn i den tro, at der bliver taget godt hånd om dem i løbet af dagen. At de bliver set, anerkendt og får en støttende hånd til at nå det næste lille trin i deres udvikling.

Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i Gudbjerg Børnehus er dygtige. Rigtigt dygtige. Ved hjælp af stram struktur skaber ledere og medarbejdere de bedste vilkår for børnene, inden for de rammer, der er. Men er rammerne forsvarlige? 22 børn til en voksen.

Daginstitutionerne skulle gerne stå for mere end ren opbevaring. Der skal være plads til at understøtte det enkelte barns udvikling - både det barn, der har helt særlige udfordringer, men også de børn, der har en helt normal udvikling, men som også har brug for en understøttende hånd på vejen. Med den reelle bemanding, der er i institutionerne, er dette praktisk taget ikke muligt.

I Østerdalens bestyrelse ønsker vi gode grundnormeringer i alle institutioner i Svendborg Kommune. Vi ønsker, at der er plads til at understøtte udviklingen for alle børn, uanset hvilke udfordringer de kommer med. Børnene er vores fremtid. De bedste investeringer findes her. Så hermed en opfordring til vores lokalpolitikere om at understøtte behovet for mimimumsnormeringer og forsvarlige bemandinger i institutionerne.