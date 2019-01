Debat: Der handles med menneskers ve og vel sundhedsvæsnet

Læserbrev: Kære Iza Alfredsen, meget og mange tak for dit indlæg, som konkret havde anker i "Svendborgsagen", men for mig at se lige så meget omhandlede dels ledelseskulturen, dels ledelsesparadigmet i den offentlige sektor aktuel tid, her nærmere bestemt regionerne.

Jeg har ikke så meget at tilføje udover, at jeg er ansat i en region som socialpædagog, jeg oplever tilsvarende ansvarsforflygtigelse og "handlen med menneskers ve og vel" såvel ansattes som ydelses-behøvendes mod bedre vidende.

Jeg ved ikke, om jeg risikerer noget nu, jeg er bare en helt almindelig pædagog uden papirer på særlig økonomisk, sociologisk, logistisk eller anden akademisk viden på højt niveau. Men fra mit daglige udsyn, så har du fat i noget som er betændt, beskidt og forkert i en sammenhæng, der i sin kerne handler om at tage sig af andre mennesker.