Debat: Der er vækst at hente i kreative erhverv

Læserbrev: Mange forbinder måske ikke musik, film, tv og bøger med store sorte tal på bundlinjen samt vækst og arbejdspladser. Men der er penge i de kreative erhverv, og det er på tide, vi satser på at udnytte potentialet. De kreative erhverv er inde i en positiv udvikling, og siden 2013 har den samlede omsætning været stigende. Nye tal fra Dansk Erhverv viser, at de kreative erhverv omsatte for 326,9 milliarder kroner i 2016, hvilket udgjorde 8,3 procent af den samlede omsætning i alle brancher i Danmark. Det er mere end for eksempel byggeriet. Regeringen barsler med et vækstteam på området, og det er på høje tid, for der er potentiale.

Alle virksomheder skal jo helst være kreative, men når vi taler om de såkaldt kreative erhverv spænder det bredt fra virksomheder, der beskæftiger sig med PR, kommunikation og reklame til virksomheder inden for mode, design, musik, film, spil, litteratur og medier, og de beskæftiger i alt cirka 140.000 i Danmark. Kreative erhverv skaber eksport, innovation, vækst og fornyelse i Danmark, og de sætter Danmark på verdenskortet og tiltrækker udenlandske forbrugere, investorer og virksomheder.

Det tyder på, at vi med en målrettet indsats kan få endnu mere vækst i området. Derfor har Dansk Erhverv lanceret 23 forslag, som skal styrke området. Vi synes for eksempel, at vi skal have en ambitiøs målrettet eksportindsats for kreative produkter. Allerede i 2016 nåede eksporten i de kreative erhverv op på samlet set 114,7 milliarder kroner, hvilket svarer til 8,4 procent af dansk eksport. En ny eksportindsats kan forankres i de danske innovationscentre i udlandet og blandt andet bestå i at identificere markeder med særligt potentiale for eksport af kreative produkter fra Danmark og målrette den branchespecifikke eksportrådgivning mod kontakt til relevante aftagere på eksportmarkederne.

Vi har også 22 andre forslag til, hvordan vi kan skabe bedre rammer, som ligger på vores hjemmeside og vi håber meget, at 2018 kan stå i kreativitetens tegn - for der er virkelig noget at komme efter for hele Danmark, hvis vi satser på de kreative erhverv.