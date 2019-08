Debat: Der er alt for meget trafik i Skovgyden

Læserbrev: Skovgyden er fra Brugsen og ned til Kongensgade ydmyg og beskeden.

Som navnet antyder, er det kun en gyde, kun 2,8 m på det smalleste sted og kun meget små personbiler kan passere hinanden uden at køre på fortovene.

Fortovene er i øvrigt ikke værd at skrive hjem om. De er smalle og flere steder er der slet ingen, men det er jo også ligegyldigt, da bilerne alligevel skal bruge dem til at køre på.

Hvorfor er der så så megen trafik gennem Skovgyden? Der er nok mange grunde.

Nogle mener det er væsentligt at spare et par hundrede meter, når de skal til og fra havnen. Nogle mener det er væsentligt for dem, at de kan køre 50 km i timen gennem en lille gyde og andre synes det er skønt at ræse rundt i den bløde kurve fra Kongensgade.

Nogle turister følger nok deres navigator, der viser vejen til havnen gennem Skovgyden. Den alt for store trafik må forventes at blive endnu større når Ærøexpressen starter til efteråret. Men når det nu er til glæde for trafikanterne, kunne beboerne i Skovgyden så ikke leve med det? Det er svært.

Man skal passe godt på, inden man træder ud ad sin dør, man ved aldrig om der kommer en fræsende med de lovlige 50 km i timen. Åbne vinduer bliver kørt af og mure bliver torpederet. Cykler som er parkeret op af muren bliver beskadiget og vores garagedør (Skovgyden nr. 1) må vi holde lukket grundet trafikken.

Oven i alt dette må vi så også konstatere, at den gældende skik og brug i Danmark med at man ikke melder sig, når man har forvoldt en skade, desværre også gælder på Ærø. Ud over de direkte scener er der så det sikkerhedsmæssige. Alle til fods (voksne, børn og hunde) må gå på vejen. Alene det burde fordre en regulering.

Ifølge lokalplanen hører området til Marstal indre by og der er vedtaget mange regler for at bevare Marstal indre by i sin oprindelige form, til glæde for nuværende og fremtidige beboere og besøgende. Det er min opfattelse, at der også bør foretages en regulering når trafikken har taget overhånd og forringet området betydeligt.