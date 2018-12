Læserbrev: Kære Carsten Olsen, takket være dine skarpe ledere i forhold til værdiskredet på både lands- og lokalplan har det været en fornøjelse at åbne og læse dagens avis på side 2. Der bliver virkelig noget at leve op til for din efterfølger, hvis avisen ønsker at fastholde det format.

Men det gør den måske heller ikke? God fornøjelse med din Nyborg-fremtid, som vi jo desværre ikke kan følge, før de to "fætteraviser" bliver slået sammen, med mindre vi skal ty til den elektroniske.