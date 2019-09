Debat: Den svære ungdom

Læserbrev: De unge har fart på i dag. Det hele går hurtigt og livet skal leves. Man skal være med på "beatet", og informationerne flyder i en lind strøm på diverse medier. Det er in at eje en dyr mobil, der hurtigt kan fortælle og videreformidle historien om hvor fantastisk livet er, og hvor dejligt alting udadtil synes.

Men er det den rigtige fortælling, - og er alle med? Mit bud er nej. Vi ser dem vandre rundt på gaden. Ung, ensom og isoleret med høretelefoner på og hvor verden lukkes ude, men hvor de ellers umiddelbart ligner alle andre unge. Forskellen er bare, at de ikke er med i fællesskabet. Det er der flere årsager til. Det er en kendt sag, at mistrivsel blandt unge, og emner som angst, ensomhed og lavt selvværd er temaer, som går igen. Jeg er ikke psykolog eller sagkyndig inden for unge-området, men jeg møder dem jo i mit professionelle liv som politimand. Jeg hører fortællingen om stress og angst, om problemer i familien eller ensomhed og mobning. Det kan ramme hårdt, og kan medføre begyndende misbrug eller ultimativt selvskadelig adfærd.

Der er en ung amerikansk musisk kunstner, Billie Eilish, som er fantastisk populær blandt de unge mennesker. Hun udgiver sange, blandt andet med triste emner som selvmord og tab. Sangen "Listen before I go" er populær, men virker også dragende. De søger hende og identificerer sig med hende, - hendes mørke og lidt triste univers. Tankevækkende.

Det rammer mig hver gang, når et ungt menneske ikke kan følge med, og leve op til alle de forventninger der er i vores stressede industrialiserede verden. Hvor ender vi og hvor er fællesskabet og næstekærligheden. Tristheden og magtesløsheden rammer mig, når deres verden synes uoverskuelig og formålsløs.

"If I could turn back time" synger Cher i en af hendes sange. God idé, tænker jeg. Lad os tage en lille time-out, trække vejret og gøre holdt. Gøre holdt og empatisk vente lidt så vi kan få alle med. Vi mennesker er jo hver især fantastiske skabninger, men vi er også skrøbelige. Der skal være plads til forskellighed og vi skal inkludere alle.

Ifølge OSCE undersøgelser bliver psykiske problemer hos børn og unge ofte til behandlingskrævende psykiske sygdomme senere i livet. Derfor vi skal være bedre til at spotte mistrivsel. Vi skal være bedre til at tage vare på ungdommens problemstillinger og deres udfordringer. Der bør være tilbud i alle kommuner til børn og unge som lider af mistrivsel, og skolerne skal være bedre til at rette fokus på psykisk sundhed.

Som der er sagt om livet og rigdom, så er det ikke penge, - men derimod det at mærke varme, omsorg, empati og kærlighed. Lad os fremme det, for så kan det være, at jeg møder færre unge mennesker i min hverdag, der har mistet modet.