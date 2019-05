Debat: Den største klimaudfordring er uddannelse af kvinder

Læserbrev: Når vi snakker klodens fremtid inden for klima, så nævnes fly, mad, fossile brændstoffer, udledning fra landmænd ofte som store syndere, men den reelt største udfordring for kloden er ... nogle landes kulturer.

En kultur, hvor kvinder stoppes i deres uddannelse for at arbejde eller for at blive gift.

Det tal er på verdensplan 145 millioner. Når de er blevet stoppet i uddannelsen, ja, så fødes der cirka 5 børn i gennemsnit. Det er det antal, der påvirker klodens klima som det højeste - altså når det lægges sammen med familieplanlægning, som betyder kontrolleret tilvækst.

Verden har altså en forpligtigelse til at sikre kvinder en uddannelse, som både sætter religion/kultur i baggrunden og en "naturlig" tilgang til antallet af børn.

Altså det som vi i den vestlige verden har haft i generationer.

Og påvirker vi så de lande i verden, hvor dette sker? Nej, tager vi mod folk i EU, som fører disse klimaødelæggende traditioner videre? Ja.

Stakkels verden, og det skyldes ikke den europæiske tilgang til kvinders uddannelse, men de lande som lever med kulturer, der er over 100 år bagud.

Det løses ikke ved at give dem adgang til Europa, men ved at uddanne dem i deres hjemlande.