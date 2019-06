Debat: Den smukke tanke om inklusion er ikke til gavn for alle

Synspunkt: Tanken om inklusion i skolen er en smuk og meget medmenneskelig tanke. At alle de unge i samme årgang skal være sammen. Dele undervisning og oplevelser sammen.

Men er inklusion godt for alle elever?

Er inklusion godt for flertallet af elever?

Er inklusion overhovedet godt for nogen elever?

Jeg har fra mange lærere hørt, at de bedste resultater opnås, når eleverne er på nogenlunde samme niveau. Og så er det ligegyldigt, om niveauet er højt eller ikke så højt.

Det er meget lettere at undervise i sådanne klasser. Med inklusion på skolerne er der af indlysende årsager meget forskel på de bogligt bedst begavede og de bogligt dårligst begavede. Derfor risikerer man, at de dygtigste ikke udfordres nok, og det er et tab for både eleverne og samfundet. Samtidig risikerer man, at de andre føler sig mindreværdige til stor skade for deres selvværd.

I min skoletid delte man eleverne i en boglig og en faglig linje efter femte klasse. Derfor havde man dengang ikke mangel på dygtige håndværkere, og der var ikke en masse arbejdsløse akademikere.

I stedet for at overfylde vores gymnasier med unge, hvoraf nogle med deres studenterhue på hovedet alligevel ikke kan klare en akademisk uddannelse, burde man overveje at gå tilbage til en model, hvor man tidligt i skoleforløbet opdeler eleverne efter deres styrker i henholdsvis det boglige og faglige. Det er altså ikke et nederlag at fravælge gymnasiet, hvis man har sine evner et andet sted. Vi har i den grad brug for håndværkere og andre, der arbejder med hænderne, og heldigvis er det nu om stunder sådan, at disse grupper oppebærer en god løn, så der er råd til både Volvo, villa og vovse, samt ferie til eksotiske himmelstrøg.

For mig at se er inklusion ikke til gavn for eleverne, uanset den smukke tanke, der ligger bag. Og jeg kunne godt tænke mig en offentlig debat, så vi kan få nuanceret synspunkterne.

Jeg ønsker simpelthen, at alle får den bedst mulige uddannelse i forhold til deres forudsætninger. Jeg har intet andet håb, end at alle får en uddannelse, som matcher deres muligheder, og at de efterfølgende får et godt arbejdsliv. Der er brug for folk på alle niveauer, og der er glæde ved al slags arbejde.

Vi må ikke overse, at der i ethvert samfund er brug for lokomotiver - den kommunistiske tanke om frihed, lighed og broderskab har ikke bragt noget godt med sig, og i bund og grund er mottoet selvmodsigende.

Hvis vi alle skal være lige, mister vi jo samtidig vores frihed til at vælge. Man kan ikke på samme tid have både frihed og lighed. Og for mig er frihed det vigtigste. Vi skal alle have frihed til at vælge, men det er ikke det samme som, at vi alle skal være ens. Fra fødslen er vi ikke ens, men heldigvis er det sådan, at et ordentligt samfund tager sig godt af de svageste. Det er værd at huske på, og hvis samfundet svigter på det punkt, er det om at råbe højt.