Debat: Den moderne landsby, et levende lokalsamfund

Kronik: Fremtidens fællesskaber er i udvikling. I storbyen og på landet efterspørger flere og flere "det gode liv" som et levende inkluderende lokalsamfund med tryghed og et godt hverdagsliv.

Den moderne Landsby er en vision skabt på drømme og erfaringer, men ikke mindst på erkendelsen af, at velfungerende lokalsamfund er en vigtig forudsætning for et velfungerende velfærdssamfund. Alt hvad der findes og foregår i Den Moderne Landsby udspringer af funktioner, organisationer og institutioner, som allerede eksisterer.

Læs "landsby" som en model for nyttige, lokale fællesskaber i storbyen eller som en fysisk by på landet. Modellen dækker de fleste menneskers primære og basale behov: mad, bolig, tryghed og beskæftigelse. Det er en mulighed for genopbygning og udvikling af lokalområder - lige fra en opgang i Aalborgs grønlandskvarter til en landsby på den jyske hede eller Strandvejen i Hellerup.

Landsbyer og lokalsamfund er blevet tømt for mennesker og funktioner, men rummer stadig potentiale som gode bo- og levesteder. Desværre er vejen dertil ikke helt farbar endnu på grund af manglende netadgang, transport og arbejdspladser. Også den "storbymagnetisme" der har domineret os de seneste 20 år, lægger en dæmper på vovemodet.

Heldigvis ser vi en ny strømning fra by til land. Lokalsamfundet er ved at komme på landkortet igen. Det levende lokalsamfund er et sted, hvor livet er enkelt og dog farverigt, hvor hverdagen er tryg og dog spændende, hvor man kender sine naboer - deres ressourcer og roller og hvor man kan passe sig selv - og de andre. Kort sagt et samfund med være- og bæredygtighedspotentiale.

Den velfærd vi (alle) ønsker os kommer ikke fra stat og kommune alene, den kommer fra praktiske og venlige hverdagsfællesskaber. Lad os som eksempel forestille os et besøg i Den Moderne Landsby. Vi vælger Spisehuset som det første sted. Det er åbent hele dagen og bruges som folkekøkken, madværksted, opsamlingssted for afgrøder og som madskole for unge og gamle.

Børnefamilier kan bruge det efter "SOS"-modellen - Spis Og Skrid, så de sparer tid på indkøb og madlavning og får et par rolige timer sammen. Spisehuset samarbejder med landsbyens fælles have, hvor der dyrkes afgrøder, som indgår i fællesspisningen. Her er borde og bænke, så man kan mødes og spise sammen udendørs.

Vi går videre til Boligformidlingen, fordi vi gerne vil have en overnatning i byen; den har til huse på plejehjemmet, hvor der udover de ældre, bor studerende og gæster til leje i den ledige fløj. Fløjen er til rådighed, fordi mange af områdets beboere klarer sig længere og bedre hjemme nu, efter at de nye fællesskaber er opstået. Boligformidlingen og Gen-bo ordningen bestyres af elever fra områdets handelsskole. Mennesker, som er blevet alene, og hvis bolig af den grund er rigelig stor, benytter sig af udlejning via Gen-bo. Det er en helt (u)almindelig boligformidling for de, der kun har brug for en mindre bolig eller tag over hovedet i en kortere periode.

En anden mulighed er Bofællesskabet: Ti familier bor i en ombygget efterskole, som også rummer lege-og sportsplads, hvor børnene trygt kan færdes. Lige i nærheden findes byens seniorbofællesskab, for familier, som helst vil bo med jævnaldrende.

Budtjenesten og Transportkontoret er vigtige aktiver. Budcyklen giver motion til cykelbudet og bringer både mennesker og mad omkring.Transportkontoret er områdets interne tilbud og sørger for at børn og gamle, som ikke kan komme omkring ved egen hjælp, via app eller telefon bliver hentet og bragt. Mad bringes fra Spisehuset til beboere, som har bestilt.

Den Moderne landsby har lært af udlandet, nemlig den lille vestengelske by Frome, hvor man har veldokumenterede, gode resultater med at organisere grupper, der fokuseret støtter ensomme, syge og gamle menneskers hverdag.

I Frome har sundhedspersonale og frivillige lavet et samarbejde om social støtte til mennesker med langvarige og kroniske helbredsproblemer. I al enkelhed består hjælpen af dagligdags opgaver som indkøb, hundeluftning, følgeskab til korsang og andre livfulde aktiviteter. Det har betydet markant færre indlæggelser på sygehus og beskrives i en artikel om projektet som "en stærk knytnæve mod ensomhed og social isolation".

Den Moderne landsbys lille butik, som de lokale selv har startet, holder området forsynet med daglige fornødenheder. Den er forsyningskilde - og forsamlingssted, når vejret er til en snak og en øl på bænken udenfor. I tilslutning til Butikken findes Overskuddet, byttecentral for tøj, bøger, legetøj og møbler, sideløbende med reparationsværksted og udlån af redskaber og grej.

Sidst, men ikke mindst, er Forsamlingshuset et besøg værd. Et hus, som udover de traditionelle fester, lægger krop til forsamling i hverdagen som iværksætter- og frivillighus. Her støbes kuglerne til nye initiativer, og her udklækkes idéerne til nyudvikling. Her gror iværksættere og græsrødder sig stærke med nye nyttige og fællesskabende projekter som for eksempel et turistprojekt: besøgende fra ind- og udland får en guidet tur, gående eller i cykelrickshaw. Turen afsluttes med et måltid hos en "indfødt". En sjov måde at rejse på for alle parter.

Landsbyens praktiske funktioner som boligformidling, spisning og transport kan foregå elektronisk og er derfor ikke personligt krævende. Det forpligtende fællesskab kommer, når man ønsker det - som en mulighed. Velfærdssamfundet og parcelhuslivet har gjort os fremmede og forsigtige i forhold til fællesskab. Derfor skal "genoptræningen" have sin tid.

Ebbe Kløvedal talte om "den folkelige selvhelbredelse": Den begynder der, hvor der findes et overskueligt, ligeværdigt fællesskab, som lever et muntert og virksomt liv. Det lyder jo ikke af meget, men det er det. Det er et sted, hvor det sande menneskelige samfund begynder. Derfor er det provinsielle i grunden det mest universelle, der findes.

Vi skal (igen) lære at skabe og bruge fællesskaber, gå til og fra - som en puls i hverdagen. I takt med, at "den store verden" organiseres, globaliseres og ikke mindst kompliceres, er det nødvendigt, at det nære hverdagsliv er trygt, enkelt, overskueligt og bæredygtigt.

Den Moderne Landsby kan opleves som en hyggelig tur ned ad Mindernes Allé, utopi eller social romantik. Den kan affejes som fodslæbende i et samfund, som har fokus på travlhed, karriere, hurtighed og vækst på alle materielle planer. Men vi taler også om bæredygtighed, verdensmål og balance mellem by og land.

Den Moderne Landsby fremmer seks-syv af verdensmålene. Først og fremmest Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Mål 3: Sundhed og trivsel. Mål 4: Kvalitetsuddannelse, tryghed i hverdagen fremmer uddannelse. Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst - lokalsamfundet skaber nye jobs. Mål 9: Industriel produktion og infrastruktur - muligheden for opblomstring af erhverv i takt med bosætning. Mål 15: Livet på land - en større bevidsthed om og ansvar for det nære). Mål 17: Partnerskaber for handling - hvis udviklingen af stærke lokalsamfund skal blive en bevægelse, som for alvor styrker (social) omstilling, så skal vi både have og være partnere i velfærdsudviklingen.

Den gode nyhed er, at der er nye mangfoldige fællesskaber i gang over hele landet. Vi mangler bare samling og retning. Ikke ensretning, men et samlet mål for hele landet. Måtte fællesskab blive det nye sort.