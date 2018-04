Debat: Demokrati - husker I Franco?

Læserbrev: Så har man tilbageholdt den tidligere præsident for delstaten Catalonien i Tyskland. Det efter at han har kørt igennem Danmark og Sverige.

Og hvor for nu det? Jo, han har ønsket at løsrive sin delstat fra Spanien, og det er strafbart i Spanien. Der er/var et flertal for denne løsrivelse, men det interesserede ikke magthaverne i Madrid, for man ville ikke give slip på "guldægget". For det er her og ikke i Madrid, at værdierne skabes. Så kan det være lige meget med demokrati, for nu er det pengene, som bestemmer.

Samtidig ville det være et grundskud under EU-tanken, for her ønsker man et Europa, som styres oppefra, og som ikke levner plads til separatister.

Hvis man kan huske historien, så ønskede Hitler et "Neuropa" styret fra Berlin. Modstand tåltes ikke. Er det der, vi er på vej hen?

Hvad nu, hvis vi ønskede at løsrive en provins i Danmark? Ville vi så fængsle medlemmerne af løsrivelsesbevægelsen? Nej, vel? Herren fri os for spanske tilstande.

"Franco in memory".