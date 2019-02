Læserbrev: Summen af elevernes holdning til Radikale Venstres tre prioriteter, klima, integration og uddannelse, ser jeg som årsag til det overaskende gode resultat for Radikale Venstre både i Svendborg og på landsplan.

For ungdommen prøver at råbe politikerne op i debatter og ved skolestrejker og er uforstående over for, at der ikke kan skabes en politisk kultur, hvor man på tværs af partierne styrer og vedtager de optimale tiltag.

Men den ønskede enighed forplumres af en sammenblanding af alle mulige særinteresser.

Mens vandstanden stiger, er for mange mere optaget af at slippe billigst muligt i fællesskabet i stedet for at skrotte det gamle "lykkebarometer", i en vigtigere sags tjeneste.

Ungdommens signal bør ikke underkendes her op til FV19.