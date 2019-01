Debat: De gule veste viser os, at det er tid til at ændre retning

Synspunkt: Herhjemme har vi aldrig været så rige og haft så mange i beskæftigelse; det går fantastisk godt, lyder det fra den politiske megafontragt. Skulle man mene noget andet, så kommer tragten frem, og som fois gras-gæs tvangsfodres vi.

Ned i gabet med tragten - også kaldet den demokratiske samtale: Hvad er problemet - vi har aldrig haft så megen velstand? Ikke andet end, at vi ikke længere er fælles om verden, jorden og velstanden.

I Frankrig er der mennesker, som ikke længere vil affinde sig med for lidt og for sent; en gul vest på og man er et fællesskab, der indtager det offentlig rum, der ikke kan afvises, hvis man er mange nok. Et oprør mod ringeagten og stemmer, der ikke bliver hørt. Kroppe sættes i spil, man indtager de arrogante og egoistiske hoveders hovedstad, Paris. En bevægelse, der ikke ønsker en leder; de vil forblive en bevægelse. De synliggør, at der grænser for udstødelse og mangel på værdighed.

Handlefællesskaberne, forskellige indflydelseskanaler og lokale repræsentanter under opløsning. Samt masser af kræfter, der suger pengestrømme til sig, mens tid er. De gule veste overgiver sig ikke til de nuværende rammer eller overmagtens arrogance, der har gjort mennesker til ringeagtet servicepersonale, som lever et uværdigt og uinteressant liv; i Frankrig, nu uden købekraft.

Ikke bare i Frankrig ses marchen fremad mod maksimal profit, der efterlader flertallet til egen skæbne, hvor mennesker reduceres til middel med fokus på egne mål. En af de gule veste udtaler sig om fremtidens frihed: "... ikke den amerikanske drøm af hinanden uafhængige patrioter med hver sin gun, ikke min frihed men vores, en sammenhængende verden af lokalsamfund, hvor borgerne i fællesskab dirigerer produktionen og strømmen af varer og væsner, sygdomme og vækst " (Weekendavisen 14.-20. december).

Fra Frankrig strømmer oprør; måske en anden måde at være i verden på. Man vil udover mere social retfærdighed også et mere værdigt liv, en ny spilleplade i forhold til den måde samfundet og det politiske system og liv fungerer på. Måske gemmer der sig endda en politisk nyorientering i bevægelsen. Et opgør med den traditionelle måde at aflæse verden på i modsætninger: Højre versus venstre, eliten versus folket, by versus udkant, global versus lokal osv.

I min optik handler det om at blive en del af en mere ligeværdig fælles afhængighedstilknytning. At aflæse verden i modsætninger er nærmest en garanti for adskillelse og konflikter. I stedet indgå i nye sammenhænge, der overlapper hinanden med jorden som ny hovedaktør - genfinde afhængighedsdyder.

Den franske antropolog, sociolog og filosof, Bruno Latour, en af de største nulevende franske tænkere, skriver i bogen "Ned på jorden":

"Europa er rigt, utrolig rigt, og rigdommen udspringer af en jord, der ikke er blevet fuldstændig hærget - til dels, ved vi, fordi Europa har invaderet og hærget de andres jord [...] efter at have invaderet alle de andre folkeslag, vender folkeslagene nu tilbage til Europa."

Det er tid til at ændre retning mod det jordiske og droppe tonedøv fremadstormende kejserdrømme ført an af lange bankfingre. Det ser ud til, at jorden definerer dybereliggende spilleregler for alt levende. Vi må gentænke, hvad det vil sige at være menneske og oprør fra den franske udkant på grund af manglende anerkendelse af almene menneskelige livserfaringer og behov kræver stadig sin ret.

Fransk udkantsoprør - udveje fra en rundkørsel.