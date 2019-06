Debat: De fravalgte får en fed trøstepræmie

Læserbrev: Hvorfor skal politikere stilles anderledes økonomisk end den danske lønmodtager, når man får en fyreseddel?

Tag nu de 52 vragede politikere, der får 70 millioner kroner at fordele mellem sig over de næste to år i såkaldte eftervederlag.

De får 56.494 kroner om måneden i to år eller i alt 1,35 millioner kroner.

Hvor finder man så favorable vilkår, når man bliver fyret fra det danske arbejdsmarked, bortset fra bankverdenen og erhvervslivets topchefer? Oven i købet skal politikerne selv modregne, hvis de i mellemtiden finder andet lønnet arbejde, hvorimod lønmodtagernes modregninger sørger regeringen for, ja, der er stor forskelsbehandling mellem høj og lav.

Når en lønmodtager i erhvervslivet efter 20 års god indsats i firmaet får en fyreseddel, bliver det som regel fra firmaet med en tak for denne gang og måske et par flasker rødvin.

Her var da noget, den nye regering bør se nærmere på.