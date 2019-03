Debat: De blå lejesvende giver nyhedsdækningen en slagside

Læserbrev: I sidste uge var der et arrangement i Aabenrå med Danmarks to mest højreorienterede partiledere, nemlig Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl arrangeret af Danmark, som er et fælles tillæg til en række borgerlige aviser vest for Storebælt.

De to partiledere kæmpede bravt om at overgå hinanden i stramninger i udlændingepolitikken. Det er de i deres fulde ret til i et frit land og tak for det. Det, der falder mig for brystet, er, at debatten bliver sendt direkte på DR2 og TV2 News og senere bliver analyseret på kryds og tværs.

Jeg fristes til at stille spørgsmålet: Ville en given debat mellem for eksempel Pernille Skipper og Uffe Elbæk blive sendt live på de landsdækkende kanaler. Jeg tror det desværre ikke.

Der var engang, hvor DR's journalister blev kaldt røde lejesvende. Jeg kan blot konstatere, at det nu er blå lejesvende, der bidrager til at nyhedsdækningen har en klar slagside til fordel for det borgerlige Danmark, så det nærmest er pinligt. Nej, ikke nærmest, det er pinligt.