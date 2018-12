Læserbrev: Det lyder som et fælles tiltag altså en flok elitesoldater, der vil værne om Europa og passe på vores identitet og idealer. Men desværre betyder det faktisk det stik modsatte. Mennesker, som har taget ophold i Europa, sikkert med mange koner og børn, lige så sikkert på offentlige ydelser i milliardklassen, som er taget til Syrien for at bekæmpe det som Europa står for.

Tankevækkende, og så er Danmark det land, der "bidrager" med anden flest af disse.

Godt nytår.