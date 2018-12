Debat: Danskernes indskrænkede åndelige horisont

Læserbrev: Der tales meget om integration af indvandrere og flygtninge i Danmark, men der tales efter min mening for lidt om det, der udgør den største forhindring for en vellykket integration, nemlig pæredanskernes og de pæredanske politikeres manglende evne eller vilje til at tage godt imod dem, der kommer udefra.

Jeg kan illustrere det ved en lignelse (ikke så dybsindig som Jesu lignelser, men alligevel).

En rødhåret dreng fra København er flyttet med sine forældre til Jylland og starter i en ny klasse på den lokale skole. Han er fra starten meget urolig i klassen og forstyrrer undervisningen, og i frikvartererne er det tit ham, der starter slagsmål og generer de mindre elever; det ender med at skolen må tage en alvorlig snak med forældrene om, at Rasmus skal opføre sig ordentligt ellers bliver han smidt ud.

Et andet sted i Jylland, en tilsvarende situation: Merethe fra København er startet i den jyske klasse, men hun skiller sig ud, fordi hun går i genbrugstøj og snakker meget om, at vi ikke skal spise kød, og vi skal passe på miljøet. Det er de ikke vant til i Vestjylland, så de andre piger synes, hun er mærkelig, og hun bliver kraftigt mobbet. Merethe er selvfølgelig ked af det og forsøger at skabe nogle venlige kontakter, blandt andet inviterer hun pigerne til sin fødselsdag, men de boykotter den alle sammen.

Nuvel, skoleklasserne er et billede på Danmark, og de nye elever er et billede på indvandrerne. Det fremgår umiddelbart, at rødhårede Rasmus selv er skyld i, at han ikke bliver en integreret del af klassen, mens fornuftige Merethe, som ikke går i mærketøj, på urimelig vis bliver holdt uden for.

Min pointe er, at langt størstedelen af indvandrerne af hjertet ønsker at blive accepteret og værdsat i det danske samfund, men i høj grad føler sig mobbet og sat uden for ligesom Merethe i lignelsen.

Selvfølgelig er der også nogle rødder blandt indvandrerne, som mere slægter Rasmus på, men den vigtigste grund til manglende integration af indvandrere i Danmark er altså danskernes manglende menneskelige og åndelige horisont, som gør, at de har svært ved at tage ordentligt imod de udefrakommende. Derfor er det også pæredanskernes holdninger, der skal bearbejdes, ellers er integrationen dømt til at mislykkes på forhånd.