Debat: Danskerne skulle have været spurgt om FN-pagten

Læserbrev: Danmark har i blåøjet naivitet skrevet under på pagter, erklæringer og konventioner. Nogle har selvfølgelig været gode, men mange konventioner er i dag forældede. Lars Løkke står denne gang i spidsen for, at Danmark tilslutter sig et FN-dokument i form af FN's migrantaftale. Aftalen handler om global masseindvandring. En envejsindvandring fra Arabien, Afrika og Mellemøsten til den vestlige verden.

FN mener, at ytringsfrihed og demokrati skal afløses af kontrol af medierne og politisk påvirkning af vores børn. Kulturpolitikken skal bruges til at føre propaganda på FN's vegne - og så vil aftalen sikre massiv migration til Vesten. Medier, som er intolerente og som taler negativt om migration, skal fratages mediestøtte. Migranter skal ligestilles med flygtninge og have de samme rettigheder som europæerne.

Jeg forstår godt, at ingen ministre havde lyst til at skrive under på den pagt og være den, der sidder tilbage med aben. Så Lars Løkke tog selv glad afsted til Marokko. Løkke og venstrefløjen er tilsyneladende de eneste, der elsker migrationspagten.

Psykolog Nicolai Sennels kom med en fremtidsvision angående den desperate folkevandring mod Vesten sat op mod udviklingen i netop Vesten. Jeg synes, man bør tage den yderst alvorligt.

Han skriver: "Man behøver ikke være psykolog eller hjerneforsker, for at kunne regne ud, hvad der sker, når en aldrende, skrumpende befolkning i besiddelse af dødbringende droner og atomvåben, trues på deres eksistens af milliarder af vandrende mennesker, hvis hjerner er styret af panik, sult og tørst."

Jeg må indrømme, at det er meget svært at snakke om klima, så længe ingen snakker om alvoren af en overbefolkning i Mellemøsten og Afrika.

Jeg synes, det ville være mest ærligt og mest fair af Lars Løkke at spørge danskerne, inden han forpligtede Danmark på pagten. Mange lande har ikke skrevet under, idet de tror, at det vil føre til øget migration, en forøgelse af konflikter landene imellem, og at aftalen vil sløre forskellen mellem ulovlig og lovlig indvandring.

Jeg er næsten sikker på, at vælgerne ikke ville bakke op om denne migrationspagt, hvis de fik mulighed for at læse teksten i en dansk oversættelse. Jo mere man læser om den, jo sværere er det at få øje på, hvad fordele Danmark har ved at tilslutte sig.

Og nej, det handler ikke om, at vi ikke skal hjælpe folk i nød - det handler om, at hvis vi i Europa tror, at vi kan redde hele verden, så bliver det Europas undergang.