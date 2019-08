Debat: Danske politikere kan lære noget af Boris Johnson

Læserbrev: Endelig har Storbritannien i Boris Johnson fået en premierminister, der er mand for sin hat.

Manden er særdeles godt begavet og har - som Churchill havde - en veludviklet humoristisk sans. Samtidig besidder han modet og evnen til at sige levebrødspamperne og habit-banditterne i EU lodret imod, står ikke med hatten i hånden og lader sig ikke true til at indgå aftaler, som ikke er til gavn for hans land.

Boris Johnson giver ikke op for bollemælk, så vil han hellere forlade EU uden en aftale senest den 31 oktober.

Den mand kunne danske politikere lære meget af; de er alle en samling levebrøds-vatnisser, som slår hælene sammen og siger javel, så snart der kommer et diktat fra EU. Det er en skændsel og ynkeligt at være vidne til.