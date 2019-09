Debat: Dansk turisme skal være endnu mere attraktiv

Læserbrev: De danske zoologiske haver og forlystelsesparker er populære i sommerferien, og det er klart. Hvem vil ikke gerne i Zoologisk Have i København for at se de forholdsvis nye pandaer eller i Djurs Sommerland for at prøve Piraten? Disse steder og mange flere er en styrkeposition for Danmark. Vi er attraktive, men vi skal være mere attraktive.

Når danskere tager på ferie i udlandet, prioriterer vi anderledes, end vi gør, når sommerdestinationen hedder Danmark. I udlandet dropper vi forlystelsesparkerne og de søde, vilde dyr i Zoo. Vi vil hellere se historiske attraktioner, bygninger, seværdigheder og museer. Den slags har vi også i Danmark, og det skal der fokus på.

Når vores zoologiske haver og forlystelsesparker er så populære blandt danskerne, som de er, så er det oplagt at få gjort de historiske seværdigheder, nationalparker og UNESCO verdensarvssteder i Danmark endnu mere spændende og attraktive. Vi kan se, at danskerne er interesseret i lignende seværdigheder, når de er i udlandet, så derfor skal vi forsøge at flytte denne interesse til Danmarks seværdigheder. Vores Kronborg Slot i Helsingør eller Dybbøl Mølle i Sønderjylland kan godt konkurrere imod Roms Colosseum eller Londons Madam Tussauds.

Danskerne er interesserede i at få oplevelser, når de tager på ferie. Lad os udnytte denne interesse og sætte endnu mere fokus på alle de ting Danmark har; et af de ældste monarkier i verden, et mangfoldigt udvalg af museer og mange naturoplevelser. Lad os sammen blive endnu bedre til at vise, hvad Danmark har at byde på!