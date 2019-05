Debat: Dansk politik og økonomi er som glat sæbe

Læserbrev: De fleste har stået med håndsæbe, der smuttede ud af hånden, i det øjeblik, man troede at man havde fat. Sådan har jeg det med dansk politik. Ingen fornemmelse af, at der reelt er greb om det, der skal skabe et holdbart fundament - erstattet med "kneb" - energi, som vinden blæser.

Bankerne kan fremstille penge ud af gæld. Et pengesystem, der skaber behov for at betale renter, der skaber behov for at fremstille flere, flere penge; mere vækst. De renter, der betales ryger ind i nogle finansielle bobler. Hvis vi holder op med at tro på bankerne, ville vores system falde sammen. Derudover har vi et ureguleret kreditsystem, der er blevet for kompliceret til, at det kan kontrolleres. Ikke engang af de mest kompetente. Alt i alt lever vi i en ny æra, hvor det hovedsageligt handler aktionærværdimaksimering. En ny æra med "knebkompetence" - såvel politisk som økonomisk. Hvor længe endnu giver det mening, at tale om demokrati, fællesskab og velfærd? Politik og økonomi handler mere og mere om friheden til uregulerede "kneb" - som glat sæbe, der skaber bobler af løgn og fortielser. Et ualmindeligt glat og luftig fundament.