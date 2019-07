Debat: Dansk forsvar er i verdensklasse

Læserbrev: Det danske forsvar er i verdensklasse. Det faktum stiller John Maalø Larsen spørgsmål til her i avisen. Forsvaret har i de seneste årtier været indsat i nogle af verdens mest komplekse konfliktzoner, hvor danske styrker har været en foretrukken samarbejdspartner for vores nærmeste allierede. Det skyldes ikke mindst vores dygtige og veluddannede soldater. Det er ikke for sjov, når Danmark inviteres med i væsentlige forsvarssamarbejder hos nogle af de største lande. Det dækker over en stor og væsentlig anerkendelse.

Med et forsvarsforlig, der rækker flere år ud i fremtiden, har vi fra politisk hold sikret en vigtig stabilitet, som man ikke ser tilsvarende i mange lande. De kommende år investerer vi i vigtigt materiel. Herunder de nye topmoderne F-35 kampfly og nye pansrede mandsskabsvogne. Det er netop den slags kapaciteter, som er efterspurgt af Nato.

Jeg kommer desuden til at sikre yderligere fokus på personalet i Forsvaret og på vores evne til at modstå cyberangreb.

Det danske forsvar er i verdensklasse. Og sådan skal det også være i fremtiden.