Læserbrev: Nu er valget overstået, og vi vælgere har talt ved at sætte vores kryds ved et af de opstillede partier.

Det har udmundet i, at vi nu ser et andet politisk Danmark efter 5. juni.

Landet skal angiveligt ledes af den røde politiske blok, måske med en anelse blåt til at pynte. Mange vælgere valgte denne gang ikke at sætte krydset ved Dansk Folkeparti, dette har forårsaget en nedsmeltning af partiet af nærmest historiske dimensioner.

Årsagerne kan være mange, men utilfredse har DF's vælgere været. Nogle af disse vælgere har helt sikkert valgt at stemme på Socialdemokratiet og Venstre, da deres politik efterhånden er sammenlignelig med DF's immigrationspolitik. Andre valgt at sætte krydset ved partierne Nye Borgerlige og Stram Kurs.

DF's vælgere vil sandsynligvis vende tilbage fra rødt til blåt, hvis socialdemokraterne slækker på udlændingepolitikken, for at tækkes Radikale Venstre og andre partier i denne farveskala, som ønsker en blødere tilgang til asyl og immigrationspolitikken.

Jeg og sandsynligvis et par stykker til har fattet, at vi i vores lille homogene fredelige land står over for en befolkningsudskiftning, hvor den muslimske trosretning er dominerende. Dette skal stoppes, og så har vi brug for Dansk Folkeparti.

Partiet må nu tørre deres øjne; prøv at se indad og få rettet op på jeres politik og politikere. Dette skal også ske på landsplan. Få så ryddet ud i lokalafdelingerne, hvor megen uro og splid er blevet sået af små magtgale personer, der også har formået at splitte partiet ad.

Lad os igen se et handlekraftigt parti. Sker dette, sætter jeg igen mit kryds ved DF.