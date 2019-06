Debat: Dannebrog kom ikke ned fra himlen

Læserbrev: Overskriften henviser til mit læserbrev i Opinion mandag 11. juni om vores nationalflag, der 15. juni - Valdemarsdag - har 800 års jubilæum.

Jeg havde forventet, at Fyns Amts Avis, som den eneste avis, skulle have bragt den fantastiske historie, der er om flaget og ikke mindst, hvad der skete med flaget, jeg som skoledreng så i Slesvig Domkirke i 1948 sammen med min klasse og lærer, Børge Kalsbøll, Aarhus.

Han gav under krigen mig interessen for flagets historie inklusiv kunstmalerens frie fantasi. 500 år senere malede han det billede, der har prydet historiebøgerne og TV-udsendelsen om Danmarks historie sammen med myten.

Første gang, jeg var i Tallin og stod ved borgen med markeringen af stedet og blev klar over falsummet, var i 1990'erne med Fyns Amts Avis - en fin tur. Næste gang jeg stod dér, var i 2005 på motorcykeltur sammen med 28 andre, og tredje gang var i 2008 sammen med min to piger. Når jeg fortalte den rigtige historie, var ingen i tvivl mere og stillede spørgsmålet: "Hvorfor er vi blevet bildt en løgn ind så længe?"

Fra min svigermor arvede jeg en "Forskolebog" fra 1920'erne, som satte mig på sporet af det videre forløb, og hvorfor flaget endte i Slesvig. Jeg udfærdigede i marts i år et responsum med fotos, tegninger og forklaringer, så det var let at se den rette sammenhæng i ikke mindst den sidste del af historien, som er mere interessant.

Af hensyn til chefskiftet hos Fyns Amts Avis holdt jeg responsum tilbage til først i april, men fik det svar, at det skulle forkortes betydeligt samtidig med, at jeg kunne konstatere, at Fyns Amts Avis kunne lade en svensker bruge to hele avissider på at fortælle, at Elvira & Sixten Sparres gravsten var flyttet. En gammel forslidt mordsag var altså vigtigere for Fyns Amts Avis end eventuel rettelse af Danmarkshistorien.

Den 19. maj kunne Fyns Amts Avis bruge næsten to avissider på, at en seksårig dreng under krigen havde set amerikanske fly smide bomber over Flensborg Fjord. I parentes bemærket, var vi skoleelever ude at sejle på Flensborg Fjord i 1948 mellem måske 100 skibsvrag og navnlig ubåde, sænket af besætning eller bombet.

Og i al beskendenhed stod jeg sammen med klassen og vores lærer på skolens tag og så Royal Air Force i bølger bombe Aarhus Universitet 30. oktober 1944 cirka 800 meter fra, hvorved mere end 100 danske håndværkere og tyske Gestapoer blev dræbt. Flyene kom hen over os cirka 30 meter over, så vi kunne vinke til piloterne - den største oplevelse i mit liv.