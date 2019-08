Debat: Danmark har ikke brug for kvoteflygtninge

Læserbrev: Lige så glade vi i DF blev for Socialdemokraternes tilsyneladende skifte på udlændingeområdet i en strammere retning, inden valget, lige så skuffet er vi blevet efter valget, hvor Socialdemokraterne er i fuld gang med at åbne grænserne for nye flygtninge.

Alene aftalen med støttepartierne betyder nu, at Danmark skal modtage kvoteflygtninge, som ovenikøbet skal være særligt udsatte, hvilket også betyder yderst vanskelige at integrere - om overhovedet muligt.

Det indebærer, at danskerne på sigt må imødese færre penge til velfærd, højere skatter og ikke usandsynligt mere kriminalitet og utryghedsskabende adfærd fra nogle af de nytilkomne.

Der findes allerede titusinder af flygtninge og indvandrere i Danmark, der er svære at integrere herunder en del, vi ikke kan hjemsende trods fred og ro i deres hjemlande. Socialdemokraternes kursskifte og fokus på at øge tilstrømningen, kommer desværre ikke som den store overraskelse nu, hvor de har lagt alle deres æg i venstrefløjens kurv. Socialdemokraternes triste kursskifte gør bare, at vi i DF skal være endnu mere på vagt. Uanset hvilke lempelser der kommer fra regeringens hånd, så kommer det ikke til at gå upåtalt hen.