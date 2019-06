Læserbrev: Erik Dagø er en munter mand. Han korrigerer, med god ret, at dr. theol Viggo Mortensen tager 100 år fejl. Og så går han ellers i rette med den arme præst, fordi denne frembringer sagnet om det himmelfaldne Dannebrog i Slaget ved Lyndanisse: nej, det blev kastet ned fra balkonen på Castrum Danorum. Erik Dagø har selv set det, altså fæstningen og flaget - godt nok hver for sig og ikke sammen, han var der jo ikke den 15. juni 1219, men alligevel.

Og han bør jo også vide det: den ø, Erik er opkaldt efter, hedder i dag Hiiumaa, ligger lidt vest for Tallinn, og var en af de første områder, Valdemar erobrede, da han ankom her i begyndelsen af juni. Så Erik Dagø må siges at være "efterkommer af ikke-vestlige indvandrere", ikk'? Altså: Estland ligger jo østpå, såehh... Det var på de kanter, at dna-forandringer frembragte det blonde hår, de blå øjne kom som bekendt fra stammer ved Van-søen i det nuværende Tyrkiet, der indvandrede til Østersøområdet 6000 år før vor tidsregning. Det gjorde især pigerne til eftertragtede handelsobjekter på trællemarkedet.

Noget af de første, Valdemar gjorde, var at nedrive den træborg, Toompea Loss, der stod på bjerget ved byen Lyndanisse. I et område, der i Valdemars jordebog opføres som Refælæ, på estisk Revele, deraf den tyske betegnelse for byen: Reval. Borgens latinske navn blev på estisk til Tanna Linn, Danske Borg, og i dag altså hedder byen så Tallin. Og at det dengang var en vigtig by, Valdemar indtog, fremgår af, at byen af al-Idrissi i 1154 var indtegnet på hans verdenskort.

Valdemar får nu travlt med at befæste bjerget med en borg, såvidt har Erik Dagø ret: men hvor langt når man på 14 dage? En fleretages borg med balkon? For allerede den 15. juni havde esterne fået trukket en hær sammen, uopdaget af danskerne og deres allierede, heriblandt sorberne fra Rügen under anføreren Wystslaw. Men også tyskere, under ledelse af greve Albert, og med deres biskop Theodorik. Og han er ret vigtig for historien om Dannebrog: for det er højst tænkeligt, at han har haft et korsbanner stående foran sit telt til markering af sit opholdsted. I hvert fald koncentreredes kampen i begyndelsen her, og Theodorik blev dræbt tidligt i slaget. Som jo foregik hen under aftenen, ifølge kilderne; så hvis danskerne sov, har det altså været en morfar, Erik. De var nok trætte af byggeriet.

Esterne havde ikke opdaget sorbernes lejr, og da danerne og tyskere blev allermest trængte, kom Wystslaw dem til undsætning. Jeg forestiller mig nu, at en behjertet kriger tilbageerobrer Theodoriks felttegn, og kaster det over mod sine kammerater, hvorved det kunne se ud, som faldt det ned fra himlen.

Men at danskerne kendte til korsbannere er helt sikker: allerede blandt væringerne i Miklagård, altså danske livvagter for kejseren i Konstantinopel, brugtes en form for Dannebrog, endda med tre flige, altså splitflag: Johannes Skylitzes malede i sin Synopsis Historicon, i dag kendt under navnet Codex Skylitzes Matritensis, en fæstning, hvor væringerne paraderer på fæstningsmuren. Det findes i dag i Madrid på det nationale museum.

Så selv om man har arbejdet i døgndrift med at brænde tegl, kalk til mørtelen, og fået stablet tre etager op, så er mørtelen nok ikke tørret nok til, at balkonen har kunnet bære, vel?

Erik Dagø må så også i Tallinn have beundret Sankt Knudsgildets hus, Pühä Kanuti Gild (det hedder det. Pühä betyder hellig på estisk, og finsk: de hører til samme sprogstamme; havde esterne været slaver, havde byen i dag vel heddet Tallingrad). Her står en statue af Knud Lavard, jarl af Slesvig, skytshelgen for handelsfolk (indtil Odenses Knud den Hellige huggede pladsen). Han er blandt andet navnegiver for Knud Lavard Trop og Flok, hvor jeg var dansk ulveunge og spejder. Men her er også indmuret Tallinns byvåbner, brugt gennem tiderne: Dannebrog i det ene felt, og Valdemars tre løver i det andet.

Men flaget kom med hjem, og rent faktisk blev det, langt om længe, hængt op i Slesvig Domkirke, Sankt Petri. Det var blevet tilbageerobret fra ditmarskerne i 1559: de havde nemlig erobret danskernes felttegn i Slaget ved Hemmingsted, og datidens historieskrivere var overbeviste om, at det var det himmelfaldne.

Men var det så det, Erik Dagø? Nej, for opholdet i kirken i Wörden havde været hård ved stoffet, det var mørnet af fugt og ælde, som det blev skrevet, og faldt fra hinanden i 1660'erne.

Jeg er født i skyggen af Slesvigs domkirke, og både døbt og konfirmeret i Gottorp Slots kapel, så jeg er da noget inde i historien. Vi kom jævnligt i Domkirken, dets omgivelser var vor legeplads, og min far både skrev bøger og holdt lysbilled-foredrag nord og syd for grænsen om kirken og dets pragtfulde Bordesholm-alter.

Den fane, Erik Dagø har set, er en kopi; der blev senere lavet en kopi af kopien, som min mor var med til at overrække i Sankt Laurentius Domkirken i Lund i anledning af 750-års jubilæet: det var nemlig Lyndanisse-fanens første opholdssted: her blev Valdemar kronet af biskop Anders Suneson. Ved hans grav i tværskibet bliver der hvert år, på Valdemarsdagen, sat et Dannebrogsflag, det står til Skt Hans dag.

Det har min moder, og andre slesvigske kvinder, så overrakt.

Har vi så det væsentligste om Dannebrogs historie på plads?