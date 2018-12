Jeg har selv siddet i det, og det formede min folkeskolegang. Skolelukninger berører mange mennesker, og det er et spil russisk roulette, der skyder lokalsamfund i sænk gang på gang.

Skolerne er små, sparetiderne presser på, og der må gøres noget. Man kigger efter de skoler, der kan spares væk, og som regel findes de i yderområderne, helt ude på kanten af udkantsdanmark. Gudbjerg Skole har stået for skud de seneste dage, eleverne skal rykkes over til Gudme Skole, som er større og også har udskoling. Der gik jeg selv fra fjerde til og med niende klasse og tog min folkeskoleeksamen. Dette var dog ikke planen fra starten, da jeg allerførste skoledag bevægede mig ned i spøgelsesgangen, som den blev kaldt på Skt. Michael Skole i Oure. Skolelukninger er jo set før, og er ikke et nyt fænomen. Det splittede min klasse op, de fleste tog til Skårup Skole, mens nogle få andre valgte Gudme, som jeg.

Men enhver aktion vil mødes med en modreaktion her i form af et lokalsamfund. Når det virkelig brænder på for os, så svarer vi igen med fakkeloptog eller t-shirts; jeg har stadig min gamle "Bevar Skt. Michael Skole" liggende i skabet. Nogle gange er det ikke nok, og jeg blev nødt til at flytte skole, men andre gange lykkes det rent faktisk at gøre en forskel.

Gudbjerg Skole ser ud til at overleve for nu altså. Jeg synes, det er en regressiv tankegang - afvikling frem for udvikling. Skolevejene er i forvejen lange nok for mange, der bor i de gamle landkommuner, og de bliver kun længere med den politik, der føres i Svendborg Kommune såvel som i resten af landet. Skolen er jo ikke kun en skole i en by som Oure og Gudbjerg. Det er også et hjerte for byen, som sørger for at nye flytter til, arrangementer kan blive holdt, og at børnefamilier kan slå sig ned her. Dens omfattende rolle for byen mærkes tydeligt, og det er også derfor, vi herude på bøh-landet sender den samme besked hver gang, vi mærker takkerne på sparekniven. Vi vil vores by.

Bosat mere end 10 kilometer væk fra Svendborg bygrænse kan man føle sig glemt til tider, vores veje bliver sjældent lappet for huller, og vi er nok heller ikke de første til at få saltet. Fair nok. Man føler ofte, at Svendborg Byråd og vores kommunalpolitik ikke altid tilgodeser én, eller måske overhovedet ser én. Selvfølgelig er de fleste i kommunen bosat i Svendborg, men vi må ikke forglemmes.

Lokalpolitik der alligevel er centreret primært om en by i kommunen, føles ikke så lokal i sidste ende, og når blikket endelig vendes herudaf, er det for at lukke vores institutioner, som vi er afhængige af. Det skaber et negativt billede, og jeg føler ikke altid, at vi er på samme hold, at vi skal kæmpe gang på gang for at holde vores samfund i live. Det er synd, når vi er et område med muligheder med GOG, Skolerne i Oure og den nyligt genåbnede Gudme Købmand.

Vi er klar til at kæmpe for det, vi har kært, det har vi bevist mange gange. Men vi vil så meget hellere samarbejde om at beholde det, der betyder mest for vores små byer, for deres fremtid og overlevelse. Måske er det rigtig landsbykultur.