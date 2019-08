Debat: DF vil have flere busser i landområderne

Læserbrev: Hvis vi skal have en kommune, der hænger sammen, er det vigtigt, at man kan komme rundt uanset hvor man bor. Specielt for ældre og for unge er det vigtigt, at man har adgang til busserne. For os i Dansk Folkeparti er det et fokusområde, at busserne så vidt muligt skal dække hele kommunen.

Derudover er det også vigtigt, at busserne bliver gratis, hvilket vil gavne især studerende og pensionister, der ofte bruger dem. Ikke nok med at det vil være til gavn for de borgere, der benytter busserne, noget tyder også på, at der kan være penge at spare for kommunen.

For eksempel kører man i Holstebro Kommune en forsøgsordning, hvor man kører gratis med bus i deres kommune. Her har man fundet ud af, at der er mange penge at spare på blandt andet administration af billetter og rejsekort.

Og så er det vel ikke helt utænkeligt, at der er flere, der vil bruge busserne, hvis de bliver gratis? Det er jo godt for klimaet. I mine øjne vil vores forslag gavne mange parter, både borgere, klima og måske kommunekassen.

Derfor er jeg også glad for, at Venstre og Socialdemokratiet er åbne for Dansk Folkepartis forslag om at organisere busserne således, at der er større fokus på landområderne. Jeg håber dog også, at vi kan få dem med til at gøre busserne gratis.